Евгений Первышов и Андрей Матюха обсудили развитие гастротуризма в Краснодаре
Утро мэра краевой столицы началось на кухне — готовили судака и десерт из персиков, обсуждали возможность сделать Краснодар гастрономическим центром региона.
Утро мэра краевой столицы началось на кухне — готовили судака и десерт из персиков, обсуждали возможность сделать Краснодар гастрономическим центром региона.
Все по правилам — форма шефа, острейшие ножи, на рабочем месте стерильная чистота и порядок во всем. На столе лишь необходимые продукты.
Пока готовилось основное блюдо, поговорили о том, насколько важно участвовать в международных кулинарных конкурсах. Андрей Матюха уверен: представляя Россию в блюдах, приготовленных из местных продуктов, работаешь на имидж страны. Благодаря гастрономическим чемпионатам мир узнает, где есть отличные рестораны и
Где в Краснодаре можно попробовать блюда высокой кухни, как сделать из столицы Кубани гастрономический центр края, а из персиков и жидкого азота — десерт, и на какие конкурсы поедет вскоре