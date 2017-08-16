Евгений Первышов и Андрей Матюха обсудили развитие гастротуризма в Краснодаре

Все по правилам — форма шефа, острейшие ножи, на рабочем месте стерильная чистота и порядок во всем. На столе лишь необходимые продукты.

Пока готовилось основное блюдо, поговорили о том, насколько важно участвовать в международных кулинарных конкурсах. Андрей Матюха уверен: представляя Россию в блюдах, приготовленных из местных продуктов, работаешь на имидж страны. Благодаря гастрономическим чемпионатам мир узнает, где есть отличные рестораны и по-настоящему высокая кухня. Ради которой стоит прилететь не только из других регионов страны, но и из-за границы.

Где в Краснодаре можно попробовать блюда высокой кухни, как сделать из столицы Кубани гастрономический центр края, а из персиков и жидкого азота — десерт, и на какие конкурсы поедет вскоре шеф-повар Андрей Матюха, в нашем репортаже.