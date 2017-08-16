Многодетная волгоградка участвует в конкурсе «Миссис России»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», женщину взяли на мероприятие благодаря победе в конкурсе «Наша красивая мама». Екатерина Селиванова воспитывает троих детей. Ее старшей дочери 20 лет, среднему сыну 7 лет, а младшему ребенку всего 9 месяцев. Конкурсантка успевает не только воспитывать детей, но и работать — многим волгоградцам она известна как организатор и ведущая торжеств.