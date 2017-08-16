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18:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

Многодетная волгоградка участвует в конкурсе «Миссис России»

Многодетная мама Екатерина Селиванова представит Волгоград на конкурсе «Миссис Россия» 19 августа в Москве.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», женщину взяли на мероприятие благодаря победе в конкурсе «Наша красивая мама». Екатерина Селиванова воспитывает троих детей. Ее старшей дочери 20 лет, среднему сыну 7 лет, а младшему ребенку всего 9 месяцев. Конкурсантка успевает не только воспитывать детей, но и работать — многим волгоградцам она известна как организатор и ведущая торжеств.

Вместе с Екатериной Селивановой за победу в конкурсе будут бороться более 50 конкуренток из разных регионов России.

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