Синоптики прогнозируют температуру до +30° в Нижегородской области 19—20 августа

Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр. Согласно информации, до конца рабочей недели, 16—18 августа , ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром при слабом ветре местами туман. Температура воздуха днем +23,+26°, ночью +10,+13°. В выходные дни и в начале следующей рабочей недели, 19—21 августа , как сообщают синоптики, дожди маловероятны.