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17:41 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют температуру до +30° в Нижегородской области 19—20 августа

Синоптики прогнозируют температуру до +30° в Нижегородской области 19—20 августа 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр. Согласно информации, до конца рабочей недели, 16—18 августа, ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью и утром при слабом ветре местами туман. Температура воздуха днем +23,+26°, ночью +10,+13°. В выходные дни и в начале следующей рабочей недели, 19—21 августа, как сообщают синоптики, дожди маловероятны.

При переменной облачности максимальная температура воздуха в дневные часы +26,+29°, на солнце воздух прогреется местами до 30-градусной жары, ночные значения +13,+16°. Температура воды +21,+22°. Ветер юго-восточный, 4−7 м/с.

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