Синоптики прогнозируют температуру до +30° в Нижегородской области 19—20 августа
Синоптики прогнозируют температуру до +30° в Нижегородской области
Синоптики прогнозируют температуру до +30° в Нижегородской области
Об этом сообщает нижегородский Гидрометцентр. Согласно информации, до конца рабочей недели,
При переменной облачности максимальная температура воздуха в дневные часы +26,+29°, на солнце воздух прогреется местами до 30-градусной жары, ночные значения +13,+16°. Температура воды +21,+22°. Ветер