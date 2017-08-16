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18:06 (мск), источник: Вести.Ru

Вспышка кори в Москве: не эпидемия, но задуматься стоит

В Москве зафиксирована новая вспышка кори. Только за последний месяц в городе заболело более двух десятков человек. Большинство — дети. Это связано с тем, что многие родители наотрез отказываются от вакцинации. Почему?

— Типичные признаки кори — это папулёзные высыпания на коже.

Красная сыпь, которая за считаные дни покрывает все тело, а еще — высокая температура, кашель и конъюнктивит. То, что в Москве ходит корь, и это вовсе не призрак, активно обсуждают с конца июля. В соцсетях появляются предостережения.

Сначала она была неофициальной, от врачей, работающих в приемных отделениях, которые зафиксировали, что количество детей с типичной корью выросло.
Рената Петросян
Главный врач клиники спортивной медицины
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Теперь об этом открыто говорят и в Роспотребнадзоре. Только за июль число заболевших корью- 22. Почти все — дети.

«Это у нас не вспышка, но это — сигнал, по которому сейчас работает вся московская медицина. Соответственно, проводится анализ, выявляются непривитые дети, взрослые», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Центра медицинской профилактики Михаил Краюшкин.

По национальному календарю прививки от кори положены дважды: в год и в шестилетнем возрасте, обязательно по согласию родителей. А те далеко не всегда согласны.

— Корь, например — ну, не вижу смысла делать. А вот коклюш — лучше сделать, потому что страшно!

Что страшно, а что нет, противники прививок решают наугад. А между тем статистика пугает: только в Италии за полгода — 3360 заболевших, умерло 30. Первое место — у Румынии.

«Наше население, будучи иногда непривитыми, а значит, восприимчивыми к этой инфекции, посещая зарубежные страны, безусловно, может там заболеть и привезет активно этот вирус в Москву.
Альбина Мельникова
Заместитель начальника управления эпиднадзора Роспотребнадзора

За несколько секунд корь передается воздушно-капельным путем. Шансов ускользнуть от инфекции у непривитого просто нет.

«Мы ставим ребенка в трудное положение — он сейчас не заразится, потому что все имеют защиту, но он поехал в регион, где вакцинация не проводилась, и там есть свои случаи кори — и он заразится!» — говорит главный врач Инфекционной клинической больницы № 1 Андрей Девяткин.

Вакцины в городе достаточно и всем желающим в соответствии с календарем или по эпидемическим показаниям — не позже, чем через 72 часа после контакта с инфекционным больным — всем делается вакцинация.
Михаил Краюшкин
Заместитель главного врача по медицинской части Центра медицинской профилактики

В центре медицинской профилактики — те, кто специально берут направления, чтобы сделать прививку.

— Эпидемии никто не отменял, благодаря вакцинопрофилактике, собственно, их нет. — Пока без осложнений, тьфу-тьфу, проходит.

Именно осложнения страшат тех родителей, которые отказываются от прививок. Страхи напрасны, успокаивают специалисты. Каждый случай побочного эффекта обсуждается и берется на заметку.

Вакцину от кори могут ввести и в поликлинике по месту жительства. Не только детям, но и взрослым — тем, кто не уверен, есть ли прививка у него. Чтобы это проверить, нужно сдать кровь на антитела к возбудителю инфекции.

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