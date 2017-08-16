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17:02 (мск), источник: Tengrinews

Школьницам в Таджикистане запретили носить хиджабы и мини-юбки

Министерство образования Таджикистана запретило школьницам носить хиджабы, а школьникам — бороду, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Ховар».

Источник: Tengrinews

«Школьницам Таджикистана в период пребывания в школах запрещается ношение хиджаба, узких, порванных джинсов, мини и узких юбок, ношение более одной серьги на ушах, яркого или броского макияжа. Школьникам не разрешается ношение бород и длинных волос, серег, длинных ногтей, колец, ношение джинсов им разрешается только в зимний сезон», — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, Минобразования также запретило учащимся школ иметь татуировки, носить футболки с рекламными надписями и изображениям государственной символики других стран. Нельзя будет приходить на занятия в спортивной одежде, за исключением уроков физкультуры. Министерство рекомендовало также покупать школьную форму у отечественных производителей, однако это, как уточняет агентство, не носит обязательного характера.

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