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17:47 (мск), источник: РИА Новости

В Москве могут увековечить память Веры Глаголевой

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Москве могут увековечить память ушедшей из жизни народной артистки России Веры Глаголевой, сообщил РИА Новости председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям при Мосгордуме Евгений Герасимов.

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В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.

«Я думаю, что если и жители, и творческая среда захотят, на доме, где она жила, установят памятную доску», — сообщил Герасимов РИА Новости в среду.

Он отметил, что форма увековечения будет зависеть от обращений.

Персона
Вера Глаголева

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как «В четверг и больше никогда», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес», «Бедная Саша», «Выйти замуж за капитана».

Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011—2014 гг. руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.

На 62-м году ушла из жизни Вера Глаголева
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17:27 (мск)© Ньюстюб
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