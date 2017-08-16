В Москве могут увековечить память Веры Глаголевой

В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.
«Я думаю, что если и жители, и творческая среда захотят, на доме, где она жила, установят памятную доску», — сообщил Герасимов РИА Новости в среду.
Он отметил, что форма увековечения будет зависеть от обращений.
Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как «В четверг и больше никогда», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес», «Бедная Саша», «Выйти замуж за капитана».
Выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011—2014 гг. руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). С 2011 года народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.