В Москве могут увековечить память Веры Глаголевой

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В среду актриса Лариса Гузеева сообщила РИА Новости, что Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.

«Я думаю, что если и жители, и творческая среда захотят, на доме, где она жила, установят памятную доску», — сообщил Герасимов РИА Новости в среду.

Он отметил, что форма увековечения будет зависеть от обращений.