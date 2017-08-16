В Симферополе автобус № 15 снова будет подниматься на ул. Первомайская

С 17 августа в Симферополе автобус № 15 «ул. Радищева — ул. Маршала Жукова» снова будет проезжать по улице Первомайская. Движение там прекратилось из-за огромных ям, появившихся на проезжей части.

— Из-за неудовлетворительного состояния дороги по улице Первомайской маршрут № 15 осуществлял движение по улице Беспалова. Выезд на место показал, что ремонтные работы находятся на завершающей стадии. Исходя из этого, уже 17 августа маршрут возобновит движение по улице Первомайской, — сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова.

Он отметила, что отремонтировать дорогу попросили местные жители.