В Симферополе автобус № 15 снова будет подниматься на ул. Первомайская
Коммунальщики приступили к ямочному ремонту проезжей части.
Коммунальщики приступили к ямочному ремонту проезжей части.
С 17 августа в Симферополе автобус № 15 «ул. Радищева — ул. Маршала Жукова» снова будет проезжать по улице Первомайская. Движение там прекратилось
—
Он отметила, что отремонтировать дорогу попросили местные жители.
Напомним, в Симферополе из аэропорта Заводское в Давыдовку пустили маршрутки. Автобусы возобновили движение с 16 августа.