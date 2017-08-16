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17:51 (мск), источник: Publika.md

Минюст предложил сажать убийц животных в тюрьму или наказывать их штрафом

Убийц животных смогут сажать в тюрьму. Соответствующую поправку в Уголовный кодекс предлагает внести министерство юстиции.

Источник: Publika.md

Проект уже вынесли на публичное обсуждение. Защитники животных инициативу властей поддерживают, но настаивают на введении наказания и за жестокое обращение с питомцами.

В этом приюте 150 животных. Большинство из них пострадало от рук человека. Поиздевались живодёры и над этой собакой.

«Проволока начала обрастать кожей и у нее началось срастание внутренних органов. Была проведена операция. Рука человека рядом для нее большой стресс», — сказала директор приюта для животных Юлия Аксенова.

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Убийц животных власти предлагают наказывать штрафом до 70 тысяч леев, или сажать в тюрьму на срок до трёх лет.

«Мы должны использовать это атомное оружие — уголовную ответственность, только в крайних случаях, когда это равносильно правонарушению», — отметил замминистра юстиции Николай Ешану.

Защитники четвероногих тем временем требуют наказывать людей и за жестокое обращение с животными.

«Мы предложим, чтобы была статья за убийство любых животных, всех животных, не только домашних. Чтобы была и статья за жестокое обращение, за обращение, которое привело к травмам», — сказал председатель НПО Societatea umana Павел Луганов.

Такого же мнения придерживаются и сами владельцы домашних питомцев.

«Менталитет не изменится сам по себе. Закон — это первое, что должно меняться. Если люди знают, что за это будет наказание, возможно они перестанут так делать».

«Это хорошо, у нас вообще смешное наказание было. Я считаю, что 3 года это хорошее начало, старт».

«Я — за. У нас многие издеваются над животными. Напиваются, бьют их. Хорошо, что будет наказание. Если не в состоянии содержать животное, не держи его, а бить не нужно».

Некоторые, между тем, считают наказание слишком жестким.

«Сажать в тюрьму нельзя. Нужно поговорить с человеком, чтобы он больше так не делал, можно штраф выписать».

До сих пор убийство животных наказывалось штрафом в размере до двух тысяч леев или неоплаченным трудом в пользу общества.

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