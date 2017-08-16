В МФЦ Калининграда появились новые услуги для посетителей
В МФЦ Калининграда (пл. Победы, 1) теперь можно получить информацию о налоговой задолженности и задолженности по арендным платежам. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В МФЦ Калининграда (пл. Победы, 1) теперь можно получить информацию о налоговой задолженности и задолженности по арендным платежам. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В МФЦ реализована возможность получения услуги ФНС «Информирование физических лиц о наличии числящейся за ними налоговой задолженности».
Наряду с этим, заявитель можете ежедневно получить сведения по арендным платежам, поступающим в бюджет администрации Калининграда. МФЦ Калининграда предлагает бесплатно и быстро получить актуальную информацию и погасить долги. Оформление запроса займёт всего несколько минут, а результат предоставления услуг будет выдан заявителю в момент обращения непосредственно в МФЦ.
Указанные услуги дают возможность гражданам оперативно узнать и оплатить задолженности, и нацелены на снижение долговых обязательств у населения.
МФЦ Калининграда (пл. Победы, 1) открыто для заявителей с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 08:00 до 17:00. Уточнить необходимую информацию по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) можно в центре телефонного обслуживания МФЦ по номеру: 31−10−31.