В МФЦ Калининграда появились новые услуги для посетителей

Источник: Новый Калининград

В МФЦ реализована возможность получения услуги ФНС «Информирование физических лиц о наличии числящейся за ними налоговой задолженности».

Наряду с этим, заявитель можете ежедневно получить сведения по арендным платежам, поступающим в бюджет администрации Калининграда. МФЦ Калининграда предлагает бесплатно и быстро получить актуальную информацию и погасить долги. Оформление запроса займёт всего несколько минут, а результат предоставления услуг будет выдан заявителю в момент обращения непосредственно в МФЦ.

Указанные услуги дают возможность гражданам оперативно узнать и оплатить задолженности, и нацелены на снижение долговых обязательств у населения.