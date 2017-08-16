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18:08 (мск), источник: РИА Крым

Энергетики вернули свет в 15 населенных пунктов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). По состоянию на 16.00 16 августа восстановлено энергоснабжение 15 населенных пунктов Республики Крым, пострадавших из-за ливней, гроз и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы, на данный момент без электричества остаются немногим более полусотни потребителей в трех населенных пунктах Республики.

Аварийные работы выполняют 7 бригад в составе 19 человек и 7 единиц специальной техники.

Поскольку на полуострове сохраняется штормовая погода, технические службы «Крымэнерго» находятся в повышенной готовности.

Вследствие сохранения штормовой погоды 16 августа энергетики не исключают новых повреждений линий электропередачи.

Четыре мобильных электростанции дополнительно перебросят в Крым >>.

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