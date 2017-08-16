Энергетики вернули свет в 15 населенных пунктов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). По состоянию на 16.00 16 августа восстановлено энергоснабжение 15 населенных пунктов Республики Крым, пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости (Крым). По состоянию на 16.00 16 августа восстановлено энергоснабжение 15 населенных пунктов Республики Крым, пострадавших
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Аварийные работы выполняют 7 бригад в составе 19 человек и 7 единиц специальной техники.
Поскольку на полуострове сохраняется штормовая погода, технические службы «Крымэнерго» находятся в повышенной готовности.
Вследствие сохранения штормовой погоды 16 августа энергетики не исключают новых повреждений линий электропередачи.
Четыре мобильных электростанции дополнительно перебросят в Крым >>.