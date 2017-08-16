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18:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Участок улицы в центре Воронежа перекроют на 5 дней

Автомобилисты не смогут проехать по Куколкина. Городские власти перекроют участок улицы Куколкина от Кольцовской до Никитинской на пять дней, сообщила пресс-служба мэрии. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 18:00 с 24 по 26 августа. Как уточнили в горадминистрации, перекрытие движения…

Автомобилисты не смогут проехать по Куколкина.

Городские власти перекроют участок улицы Куколкина от Кольцовской до Никитинской на пять дней, сообщила пресс-служба мэрии. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 18:00 с 24 по 26 августа.

Как уточнили в горадминистрации, перекрытие движения связано с демонтажем башенного крана, расположенного в строящемся здании на улице Куколкина, 18 (ООО «Алтиус Инжиниринг и Констракшн»).

Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать маршруты.

Екатерина Трещикова.

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