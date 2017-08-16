Участок улицы в центре Воронежа перекроют на 5 дней
Автомобилисты не смогут проехать по Куколкина. Городские власти перекроют участок улицы Куколкина от Кольцовской до Никитинской на пять дней, сообщила
Автомобилисты не смогут проехать по Куколкина. Городские власти перекроют участок улицы Куколкина от Кольцовской до Никитинской на пять дней, сообщила
Автомобилисты не смогут проехать по Куколкина.
Городские власти перекроют участок улицы Куколкина от Кольцовской до Никитинской на пять дней, сообщила
Как уточнили в горадминистрации, перекрытие движения связано с демонтажем башенного крана, расположенного в строящемся здании на улице Куколкина, 18 (ООО «Алтиус Инжиниринг и Констракшн»).
Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать маршруты.
Екатерина Трещикова.