Участок улицы в центре Воронежа перекроют на 5 дней

Автомобилисты не смогут проехать по Куколкина. Городские власти перекроют участок улицы Куколкина от Кольцовской до Никитинской на пять дней, сообщила пресс-служба мэрии. Ограничения будут действовать ежедневно с 09:00 до 18:00 с 24 по 26 августа. Как уточнили в горадминистрации, перекрытие движения…