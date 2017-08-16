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18:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Движение на Невском ограничат из-за реконструкции светофора

Ограничение будет действовать неделю.

Главная улица города, которая и так часто стоит в пробках, застрянет еще сильнее. С 17 по 23 августа будет ограничен проезд по перекрестку Невского и Адмиралтейского проспектов, — об этом сообщила в официальном телеграм-канале Государственная административно техническая инспекция Петербурга.

Также из-за светофора остановится движение на пересечении Приморского шоссе и Яхтенной улицы. Здесь ремонт затянется чуть подольше — до 9 сентября.

Добавим, что вчера ГАТИ сообщила об ограничениях движения сразу на нескольких участках: по проспекту Косыгина движение будет ограничено на месяц (до 15 сентября) — там будет идти работа с трамвайными сетями.

На Введенской улице будут прокладывать канализацию, дорогу от Большого проспекта П. С. до Большой Пушкарской перекроют до 20 августа. А проспект Ленина, бульвар Победы и Советский бульвар в Колпино станут односторонними.

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