Движение на Невском ограничат из-за реконструкции светофора
Ограничение будет действовать неделю.
Ограничение будет действовать неделю.
Главная улица города, которая и так часто стоит в пробках, застрянет еще сильнее. С 17 по 23 августа будет ограничен проезд по перекрестку Невского и Адмиралтейского проспектов, — об этом сообщила в официальном
Также
На Введенской улице будут прокладывать канализацию, дорогу от Большого проспекта П. С. до Большой Пушкарской перекроют до 20 августа. А проспект Ленина, бульвар Победы и Советский бульвар в Колпино станут односторонними.