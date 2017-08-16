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18:37 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове на Bridge of Arts устроят показы фильмов для слабовидящих

В Ростове на кинофестивале Bridge of Arts устроят специальные показы фильмов для слабовидящих. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

«В программу кинопоказа III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts включены фильмы с тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих людей. Специалисты адаптировали три ленты — “Три сестры” Юрия Грымова, “Не/смотря ни на что” Марка Ротемунда и “Человек-паук 3: Враг в отражении” Сэма Рэйми», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ростовчане с ограниченными возможностями здоровья смогут выступать не только в качестве зрителей фестиваля, но и его активными участниками. Так, 23 августа в кинотеатре «Ростов» они презентуют фильм Билла Кларка «Морская звезда» (STARFISH). Кроме того, в рамках социальной программы BRIDGE of ARTS звёзды кино и телевидения посетят дома престарелых Ростова и Таганрога, где представят фестивальные фильмы и встретятся со зрителями.

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