В Ростове на Bridge of Arts устроят показы фильмов для слабовидящих

«В программу кинопоказа III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts включены фильмы с тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих людей. Специалисты адаптировали три ленты — “Три сестры” Юрия Грымова, “Не/смотря ни на что” Марка Ротемунда и “Человек-паук 3: Враг в отражении” Сэма Рэйми», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ростовчане с ограниченными возможностями здоровья смогут выступать не только в качестве зрителей фестиваля, но и его активными участниками. Так, 23 августа в кинотеатре «Ростов» они презентуют фильм Билла Кларка «Морская звезда» (STARFISH). Кроме того, в рамках социальной программы BRIDGE of ARTS звёзды кино и телевидения посетят дома престарелых Ростова и Таганрога, где представят фестивальные фильмы и встретятся со зрителями.