В Уфе отчитались о строительстве набережной с опережением

Источник: ufacity.info

Напомним, проект по берегоукреплению был разработан задолго до международных саммитов ШОС и БРИКС в Уфе, но до сих пор не воплощен в жизнь до конца. Общий бюджет проекта ранее оценивался в 10 млрд рублей. Из них около 1,3 млрд рублей было выделено федеральной казной, а остальное будет взято из республиканского бюджета. Конкурс на проведение работ на 4 млрд рублей выиграло дочернее предприятие энергохолдинга «РусГидро» АО «Гидроремонт ВВК», которое, в свою очередь, передало часть работы малоизвестному в этом сегменте рынка ООО «Гео-аналитика». Заказчиком сооружения является Минэкологии РБ.

Судя по описанию объекта, он представляет собой «укрепление береговой линии шпунтовыми сваями на трех уровнях». Первый этап набережной протяженностью 1,2 км был выполнен в 2014 году. Уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, он передан в муниципальную собственность. Сейчас активно ведется строительство второго этапа.

По словам директора башкирского филиала АО «Гидроремонт — ВКК» Эльвира Бикметова, на объекте задействовано около 20 единиц техники, работают больше 80 строителей. Сейчас они погрузили 12 тысяч тонн шпунта, произвели отсыпку 125 тысяч кубов песчано-гравийной смеси с уплотнением, укрепили 13 тысяч кубов откосов бутовым камнем, уложили 2 тысячи кубов бетонной смеси.

«Сейчас продолжается отсыпка ПГС и погружение шпунта», — уточнил Эльвир Бикметов.

Участники совещания особо сделали акцент на том, что строительство набережной идет с опережением.

В августе 2018 года планируется закончить работы до автодорожного моста. Начиная с сентября этого года мы уже увидим отдельные фрагменты набережной, постепенно будет вырисовываться законченный образ сооружения. Фархад Самедов

Участники выездного совещания не забыли подчеркнуть, что возведения набережной преследует две главных цели: обеспечить защиту правого побережья реки Белой путем возведения инженерных сооружений берегоукрепления с применением самых надежных и долговечных конструкций, а также преобразить въезд в Уфу, придав южному склону презентабельный вид и создав еще одну достопримечательность Уфы.

Однако, если вспомнить недавние события, то создается впечатление, что вторую «главную цель» авторы проекта все-таки ставят во главу угла. Так, в сентябре прошлого года на открытии форума «Уралстройиндустрия» об этом говорил замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров. Дорогостоящий «долгострой» он сравнил с «экзотической вещью»:

«Я подчеркиваю, что эффективное проектирование направлено не столько на то, чтобы снизить стоимость строительства, сколько на то, чтобы оптимизировать все технические решения. На Черном море мы девятиметровую волну принимаем одной стенкой. На берегу Белой проточную воду решили принять пятью стенками», — заявил тогда Хамит Мавлияров.

Чуть позже Рустэм Хамитов на критику замминистра строительства и ЖКХ РФ ответил, что с его непосредственным участием полтора-два года назад объемы сооружения после первой очереди были переделаны.

Тем временем проект новой набережной включили в список юбилейных проектов к 100-летию Башкирии.

Для справки.

В целом проект набережной реки Белой разделен на четыре этапа строительства: от памятника Салавату Юлаеву до комплекса «Юность» (1,2 км); от комплекса «Юность» до ул. Пугачева, включая Монумент Дружбы (2 км); по ул. Пугачева до ул. Бельской (0,92 км); от памятника Салавату Юлаеву до железнодорожного моста через реку Белую (0,8 км).