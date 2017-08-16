Чубайс рассказал о «поразительном достоинстве» Алексея Улюкаева

Источник: РИА "Новости"

Перед началом судебного заседания по делу Улюкаева журналист РБК задал экс-министру экономразвития России вопрос насчет исхода его дела​. Улюкаев ответил, что «оно завершится». «Положительно?» — переспросил корреспондент РБК. «С исторической точки зрения положительно», — сказал Улюкав.

Видео Слушание по делу Улюкаева перенесли на 1 сентября

Анатолий Чубайс на своей личной странице в Facebook процитировал Улюкаева и написал: «Алексей всегда был человеком взвешенным и сейчас демонстрирует поразительное спокойствие и достоинство».

Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года в офисе компании «Роснефть» при получении взятки в $2 млн. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

Сам Улюкаев назвал дело, в рамках которого он обвиняется в вымогательстве взятки, провокацией, организаторами которой выступили ФСБ и лично глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Во время предварительного слушания по его делу, которое состоялось 8 августа, стало известно, что обвинение з​аявило Сечина в качестве свидетеля на процессе по делу бывшего главы Минэкономразвития.