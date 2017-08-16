Чубайс рассказал о «поразительном достоинстве» Алексея Улюкаева
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слова
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слова
Перед началом судебного заседания по делу Улюкаева журналист РБК задал
Анатолий Чубайс на своей личной странице в Facebook процитировал Улюкаева и написал: «Алексей всегда был человеком взвешенным и сейчас демонстрирует поразительное спокойствие и достоинство».
Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года в офисе компании «Роснефть» при получении взятки в $2 млн. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).
Сам Улюкаев назвал дело, в рамках которого он обвиняется в вымогательстве взятки, провокацией, организаторами которой выступили ФСБ и лично глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Во время предварительного слушания по его делу, которое состоялось 8 августа, стало известно, что обвинение заявило Сечина в качестве свидетеля на процессе по делу бывшего главы Минэкономразвития.
Первое заседание по делу