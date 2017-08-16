Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алексей Воробьев сбросил 8 кг и отрастил волосы для новой роли
Лгать полезно для здоровья
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Фото дня: «Лексус» взлетел и приземлился на две машины
Инспекторам ГИБДД запретят курить и грубить
"Нет слов и нет сил": дочь Глаголевой о смерти матери
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
61-летняя Вера Глаголева скончалась в США - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
8Тень Земли
20:26 (мск), источник: РБК

Чубайс рассказал о «поразительном достоинстве» Алексея Улюкаева

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слова экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева о перспективах судебного процесса над ним.

Источник: РИА "Новости"

Перед началом судебного заседания по делу Улюкаева журналист РБК задал экс-министру экономразвития России вопрос насчет исхода его дела​. Улюкаев ответил, что «оно завершится». «Положительно?» — переспросил корреспондент РБК. «С исторической точки зрения положительно», — сказал Улюкав.

Видео
Слушание по делу Улюкаева перенесли на 1 сентября

Анатолий Чубайс на своей личной странице в Facebook процитировал Улюкаева и написал: «Алексей всегда был человеком взвешенным и сейчас демонстрирует поразительное спокойствие и достоинство».

Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября 2016 года в офисе компании «Роснефть» при получении взятки в $2 млн. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

Сам Улюкаев назвал дело, в рамках которого он обвиняется в вымогательстве взятки, провокацией, организаторами которой выступили ФСБ и лично глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Во время предварительного слушания по его делу, которое состоялось 8 августа, стало известно, что обвинение з​аявило Сечина в качестве свидетеля на процессе по делу бывшего главы Минэкономразвития.

Первое заседание по делу экс-министра состоялось утром 16 августа. Следующее заседание суда по делу Улюкаева назначено на 1 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 "Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
СМИ сообщили причину смерти актрисы Веры Глаголевой
Скончалась актриса Вера Глаголева
Трамп распустил два совета бизнесменов при Белом доме
«Зенит» проиграл голландскому клубу в матче Лиги Европы
В ФАС заявили, что не позволят сохранить роуминг в России
Саакашвили назвал дату своего возвращения на Украину
Арестован замгендиректора Специального лётного отряда "Россия"
Пресс-службу Белого дома временно возглавила пиарщица-модель
Спорт
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке»
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
Ответ хейтерам: почему я считаю, что бодипозитив — это хорошо Бодипозитив — это не призыв полюбить «свои жиры и небритые подмышки»
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь