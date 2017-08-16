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20:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Потерявшая ноги в ДТП алматинка начала заниматься боксом

Тренер девушки рекомендовал ей занятия боксом для проработки определенной группы мышц.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 авг — Sputnik. Алматинка Екатерина Парафиева, потерявшая ноги в страшном ДТП два месяца назад, начала заниматься боксом, сообщила в Facebook ее подруга Кира Ударцева.

«А у нас новость! Екатерина осваивает БОКС!!! На днях, супер тренер Бабякин Владимир, решил, что Кате будет интересно проработать плечевой пояс и косые мышцы именно так;)! И не ошибся! Екатерина осваивает БОКС!!! Екатерина осваивает БОКС!!! Катя прирожденный боксер! Отрабатывали несколько видов ударов», — написала Ударцева (орфография и пунктуация сохранены — ред.).

Во время загрузки произошла ошибка.

По ее словам, Екатерине также привезли спортивное питание, а сама тренировка очень понравилась девушке.

Екатерина Парафиева 16 июня с подругой попала в ДТП на проспекте Аль-Фараби. У автомобиля спустило колесо из-за наезда на сломанный канализационный люк и девушки вышли из машины в ожидании помощи. В это время с противоположной полосы вывернула Toyota, которую пассажирский автобус отбросил на машину девушек. В результате их зажало между двух легковушек. Екатерине в тот день ампутировали ноги. Ее подруга пострадала менее серьезно.

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