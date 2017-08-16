Потерявшая ноги в ДТП алматинка начала заниматься боксом

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 авг — Sputnik. Алматинка Екатерина Парафиева, потерявшая ноги в страшном ДТП два месяца назад, начала заниматься боксом, сообщила в Facebook ее подруга Кира Ударцева.

«А у нас новость! Екатерина осваивает БОКС!!! На днях, супер тренер Бабякин Владимир, решил, что Кате будет интересно проработать плечевой пояс и косые мышцы именно так;)! И не ошибся! Екатерина осваивает БОКС!!! Екатерина осваивает БОКС!!! Катя прирожденный боксер! Отрабатывали несколько видов ударов», — написала Ударцева (орфография и пунктуация сохранены — ред.).

По ее словам, Екатерине также привезли спортивное питание, а сама тренировка очень понравилась девушке.