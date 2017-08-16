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21:37 (мск), источник: ТАСС

Forbes назвал Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой 2017 года

Второе место рейтинга заняла Дженнифер Энистон с доходом в $25,5 млн, третье — Дженнифер Лоуренс, получившая $24 млн.

Источник: AP 2017

ТАСС, 16 августа. Журнал Forbes признал Эмму Стоун самой высокооплачиваемой актрисой мира. Согласно рейтингу за 2017 год, который был опубликован на сайте издания в среду, звезда фильма «Ла-Ла Ленд» (La La Land, 2016) заработала за последний год $26 млн.

Именно ролью в получившем «Оскар» мюзикле издание объяснило высокие доходы актрисы.

«Ее роль Мии, честолюбивой актрисы и бариста, вызвала восторженные отзывы и принесла фильму $445 млн в мировом прокате», — отметили в Forbes. Роль принесла Эмме Стоун не только материальное благополучие, но и премию «Золотой глобус», а также «Оскар».

Второе место рейтинга заняла Дженнифер Энистон с доходом в $25,5 млн, третье — Дженнифер Лоуренс с $24 млн.

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