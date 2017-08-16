Казахстан признали родиной всех современных сортов яблок

«Нам удалось сократить зону поиска предполагаемой родины яблок со всей Средней Азии до небольшого уголка Казахстана и Китая у западных отрогов Тянь-Шаня. Кроме того, мы проследили за историей эволюции этого фрукта и его распространением на восток и на запад через Шелковый путь и обнаружили, что облик и вкус яблок менялся на каждом этапе этого долгого путешествия», — говорят ученые.

Ученые считают, яблоки распространялись по Шелковому пути вместе с торговцами. Они ели плоды, а семечки прорастали по всему маршруту. Общий предок всех сортов этих фруктов — яблоня Сиверса — росла как раз в предгорьях Тянь-Шаня. Казахстанские эксперты такому заключению не удивились. Говорят, сейчас весь мир признает факт, который им давно был известен. Гулшария Каирова, директор КазНИИ плодоводства и виноградарства отмечает: — Последние годы ученые, страны зарубежные, ученые стали интересоваться нашими дикими яблоками. Это даже для нас неудивительно, что многие сорта, западные, пусть даже британские сорта, произошли именно от нашей дикой яблони Сиверса и Недзвецкого.