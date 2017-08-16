Казахстан признали родиной всех современных сортов яблок
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстан признали родиной всех современных сортов яблок. К такому выводу пришли ученые из США. В исследованиях им помог Шелковый путь и генетика, передает КТК.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстан признали родиной всех современных сортов яблок. К такому выводу пришли ученые из США. В исследованиях им помог Шелковый путь и генетика, передает КТК.
«Нам удалось сократить зону поиска предполагаемой родины яблок со всей Средней Азии до небольшого уголка Казахстана и Китая у западных отрогов
Ученые считают, яблоки распространялись по Шелковому пути вместе с торговцами. Они ели плоды, а семечки прорастали по всему маршруту. Общий предок всех сортов этих фруктов — яблоня Сиверса — росла как раз в предгорьях