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22:38 (мск), источник: ТАСС

Союз кинематографистов: прощание с Верой Глаголевой пройдет 19 августа в Доме кино

О месте похорон актрисы пока не сообщается.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Прощание с актрисой и режиссером Верой Глаголевой, скончавшейся в среду на 62-м году жизни, пройдет 19 августа в Цен тральном доме кинематографистов.

Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

Дата прощания определена — 19 августа, в Центральном доме кинематографистов в 11 часов утра.
Клим Лаврентьев
Председатель Союза кинематографистов РФ

О месте похорон актрисы пока не сообщается.

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