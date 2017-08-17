В Краснодаре пройдет всероссийский фестиваль уличных видов спорта
18 и 19 августа в Краснодаре пройдет 3-й ежегодный всероссийский фестиваль уличных видов спорта South street fest.
18 и 19 августа в Краснодаре пройдет 3-й ежегодный всероссийский фестиваль уличных видов спорта South street fest.
Мероприятие пройдет на Театральной площади. Там соберутся участники из разных городов страны: Махачкалы, Владикавказа,
Сделать фестиваль двухдневным решено впервые. Это делается для того, чтобы атлеты смогли познакомиться с площадкой перед выступлениями и пообщаться, сообщили в управлении по делам молодежи города Краснодара.
Судьи оценят спортсменов в двух номинациях: фристайл и троеборье. Во фристайле будут оцениваться сложность, связанность, чистота и динамика элементов. В троеборье — скорость и качество выполнения комплекса. В каждом из направлений будут проведены показательные выступления и
Победители получат кубки, медали, грамоты, а также ценные призы и подарки от спонсоров.
Организатором фестиваля выступает команда Fsc team при поддержке управления по делам молодежи.