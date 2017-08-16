Топузидис: власти выгодно, чтобы в Беларуси развивался бизнес

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 авг — Sputnik. Известный белорусский бизнесмен, председатель совета директоров ООО «Табак-инвест» и владелец сети гипермаркетов «Корона» Павел Топузидис уверен, что документ о либерализации бизнеса будет готов к 1 октября, как это потребовал президент.

Александр Лукашенко поручил подготовить к октябрю 2017 года пакет документов, которые снимут административные барьеры и процедуры, мешающие работать бизнесменам.

«Документ к 1 октября будет готов. Это будет системный документ, рабочая группа активно над ним работает», — заявил он в интервью телепрограмме «Крупным планом» на телеканале «Беларусь 1».

Бизнесмен отметил, что документом вносится «целое изменение в законодательство по либерализации работы бизнеса, что бизнес мог себя чувствовать уверенно в свободном плавании».

При этом Топузидис подчеркнул, что основной вопрос, который касается процесса либерализации правил ведения бизнеса в стране, — кто будет нести ответственность и контроль. «Потому большая часть контроля переносится на сам бизнес», — отметил он.

Топузидис также подчеркнул, что с течением времени меняется отношение власти к бизнесу, при этом власть понимает, что она должна быть в большей степени регулятором законодательства в сфере предпринимательства.

«Во многих странах станах мира есть союзы предпринимателей и внутри этих союзов разрабатываются правила работы, а государство не имеет отношения к формированию этих правил», — сказал он.

Бизнесмен считает, что либерализация законодательства в сфере предпринимательства «нужна для того, чтобы больше людей приходило в бизнес, а контроль государства за бизнесом всегда должен быть».

При этом Топузидис заявил, что Беларусь, формируя законодательство в сфере бизнеса, должна учиться у других стран, но не копировать чужой опыт в этой сфере.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в белорусском обществе «предпринимательская готовность», бизнесмен ответил: «Наши люди не только способны, но и давно уже готовы развивать бизнес».

«Мы должны дать людям посыл — занимайтесь бизнесом, не бойтесь, а государство вам в этом поможет», — сказал Топузидис.