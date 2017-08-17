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00:19 (мск), источник: ТАСС

Опрос: молодежь по всему миру воспринимает Россию позитивнее, чем старшее поколение

По данным исследования, в 12 странах респонденты старше 50 лет «придерживаются гораздо более негативных взглядов на Россию», чем молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.

Источник: РИА "Новости"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет по всему миру благоприятнее относится к России, чем старшее поколение. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного вашингтонским Pew Research Center.

Во многих странах пожилые люди в гораздо меньшей степени, чем молодежь, склонны относиться к России благоприятно. И ни в одной стране мира молодые люди так сильно не критикуют Россию, как старшее поколение.

Специалисты отмечают, что в 12 странах респонденты в возрасте от 50 лет и старше «придерживаются гораздо более негативных взглядов на Россию», чем молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Так, в частности, 89% молодых людей во Вьетнаме, 54% в Австралии, 57% в Бразилии хорошо относятся к Москве. Разрыв между данным показателем и показателем, фиксирующим негативное отношение к России старшего поколения, в Японии и Бразилии составляет 37 процентных пунктов, а в Австралии — 22.

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По данным Pew Research Center, мужчины чаще более благосклонно относятся к России, чем женщины. Так, «в семи странах доля мужчин, которые тепло отзываются о России, на 7−17 процентных пунктов больше данного показателя среди женщин». Во Франции такой разрыв составляет 17 процентных пунктов, а в Германии — 14.

В целом к президенту РФ Владимиру Путину 26% участников исследования относятся с доверием. 31% опрошенных по всему миру считает, что Россия, как и Китай, «представляет серьезную угрозу их стране». При этом 35% опрошенных высказались в аналогичном ключе по отношению к США.

Опрос проводился с 16 февраля по 8 мая среди 40 951 человека в 37 странах на пяти континентах.

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