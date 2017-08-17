Хабаровский край ненадолго «отпустит» от дождей

В Хабаровском крае сегодня, 17 августа, погода заметно улучшится в сравнении со вчерашним днём. Жители дальневосточной столицы могут оставить зонтики дома: синоптики не прогнозируют осадков на четверг. В целом в регионе незначительно снизятся дневные температуры, дожди ожидаются только в некоторых районах, но они будут небольшими.

В Хабаровске дневная температура немного понизится — до 23−25°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра останется на уровне 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 22−24°C. Без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 17−19°C. Существенных осадков не ожидается. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 19−21°C. Без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 2−7 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 16−18°C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 23−25°C. Осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 23−25°C. Осадков не ожидается. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура повысится до 18−20°C. Небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке 17−19°C. Возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 24−26°C. Без осадков. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 20−22°C. Существенных осадков не ожидается. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.