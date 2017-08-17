Во Владивостоке начинаются съемки полнометражного фильма
Съемки телевизионного художественного фильма «На край света» для телеканала ТНТ пройдут в Приморье при поддержке краевой Кинокомиссии c 17 по 20 августа, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Съемки телевизионного художественного фильма «На край света» для телеканала ТНТ пройдут в Приморье при поддержке краевой Кинокомиссии c 17 по 20 августа, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Съемки проводит кинокомпания Good Story Media — создатель сериалов «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», «Сладкая жизнь».
«Сценарий фильма изначально был написан под Владивосток. По сюжету фильма главный герой — нерешительный молодой человек, который ни одно дело не доводит до конца, пытается сделать предложение своей девушке. Но и эта задача оказывается ему не по силам. Девушка сбегает от него на край света — во Владивосток, куда он и отправляется, чтобы ее вернуть, — рассказали в Кинокомиссии».
Съемки пройдут в самых узнаваемых местах Владивостока: в аэропорту, на Спортивной набережной, на территории
Напомним, что 4 августа в рамках кинопрограммы Юбилейного
Екатерина Брязгунова.