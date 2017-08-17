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03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Во Владивостоке начинаются съемки полнометражного фильма

Съемки телевизионного художественного фильма «На край света» для телеканала ТНТ пройдут в Приморье при поддержке краевой Кинокомиссии c 17 по 20 августа, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Съемки проводит кинокомпания Good Story Media — создатель сериалов «Физрук», «Реальные пацаны», «Ольга», «Сладкая жизнь». Режиссер-постановщик — Илья Аксенов. В главных ролях сыграют Борис Дергачев, Никита Ефремов, Никита Павленко, Дарья Руденок. Участие в съемках примут актеры местных театров, многие приморцы будут задействованы в массовке.

«Сценарий фильма изначально был написан под Владивосток. По сюжету фильма главный герой — нерешительный молодой человек, который ни одно дело не доводит до конца, пытается сделать предложение своей девушке. Но и эта задача оказывается ему не по силам. Девушка сбегает от него на край света — во Владивосток, куда он и отправляется, чтобы ее вернуть, — рассказали в Кинокомиссии».

Съемки пройдут в самых узнаваемых местах Владивостока: в аэропорту, на Спортивной набережной, на территории яхт-клуба «7 футов», вблизи Токаревского маяка, а также в укромных уголках города — двориках района Эгершельда.

Напомним, что 4 августа в рамках кинопрограммы Юбилейного рок-фестиваля «V-ROX» состоялся предпремьерный показ фильма приморского режиссера «Смотрите, как красиво!». Съемки велись два года в двух городах, которые Владимир мечтает официально сделать городами-побратимами. Рабочий процесс в Америке задержал выпуск картины; премьера перенесена на 2018 год. В фильме присутствуют как обычные кадры, причем снятые на обычный фотоаппарат, так и аэросъемка городов и природы. Вся съемочная группа и актерский состав — приморские жители. Кроме того, эпизодическую роль в нем сыграл известный музыкант, хедлайнер группы «Мумий тролль» Илья Лагутенко.

Екатерина Брязгунова.

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