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03:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ДВ гектар в 3D увидят участники ВЭФ во Владивостоке

Архитектор ДВФУ Дмитрий Федчун представит программу специальную визуализации.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

Программу для оперативного создания планов и 3D моделей дальневосточных гектаров представит аспирант Дальневосточного федерального университета Дмитрий Федчун на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

С инновационным проектом молодой архитектор выиграл в конкурсе идей «Дальневосточный гектар», который провело Агентство по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока.

Аспирант Инженерной школы ДВФУ занимается генеративным проектированием — это новое научное направление, объединяющее архитектуру, программирование, искусство. Используя кадастровый номер, созданная Дмитрием Федчуном программа «Быстрый план участка» за 20−30 минут генерирует 3D модель территории и оценивает возможности ее дальнейшего использования, автоматически создает чертеж в необходимом масштабе.

«Программа позволяет сразу распланировать и проанализировать любой участок без топографической съемки и дополнительных затрат. Конечным продуктом является чертеж плана участка и его 3D модель, которая может служить, например, подосновой для проекта дома», — рассказал Дмитрий Федчун.

АРЧК высоко оценило идею аспиранта ДВФУ — по мнению специалистов, программа будет полезна для анализа дальневосточных гектаров и поможет жителям различных регионов России, желающим получить землю на Дальнем Востоке, подобрать подходящий под их планы участок. Дмитрий Федчун представит проект инвесторам и широкой аудитории на тематической секции, которую проведет АРЧК на Восточном экономическом форуме.

«Мы поздравляем Дмитрия с победой в конкурсе идей “Дальневосточный гектар” и верим в существенный потенциал его проекта, — сказал проректор ДВФУ по развитию Дмитрий Земцов. — Задача университета — создать благоприятные условия для реализации инновационных проектов студентов ДВФУ, обеспечить их экспертную поддержку, предоставить необходимые первичные сервисы, помочь во взаимодействии с государством и инвесторами. Каждый студент и аспирант должен знать, что прямо во время учебы он может запустить свой проект, а вуз уже имеет все необходимые ресурсы для его поддержки и продвижения».

Дальневосточный федеральный университет развивает технологическое предпринимательство для создания на о. Русском «конвейера стартапов». Формируется Фонд поддержки технологического предпринимательства ДВФУ, на Восточном экономическом форуме совместно с фондом «Сколково» запланировано открытие технико-внедренческого парка под брендом «Технопарк Русский».

Третий Восточный экономический форум пройдет 6 и 7 сентября 2017 года в Дальневосточном федеральном университете на о. Русском. В программу включены страновые бизнес-диалоги: Россия — АСЕАН, Россия — Индия, Россия — Китай, Россия — Республика Корея, Россия — Япония. Также на ВЭФ состоится презентация инвестиционных проектов, планируемых к реализации в макрорегионе. Ожидаются 3,7 тысячи участников, в том числе 1,2 тысячи представителей российских и иностранных СМИ.

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