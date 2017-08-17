Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
61-летняя Вера Глаголева скончалась в США - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
8Тень Земли
11Мрамор Микеланджело
03:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Лайнер «Costa NeoRomantica» третий раз в этом году посетит Владивосток

19 августа в 7.00 по местному времени круизный лайнер «Costa NeoRomantica» в третий раз в этом году пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала.

На борту Costa NeoRomantica находится более восьмисот пассажиров из Японии, а так же около 600 членов экипажа. «Costa NeoRomantica» прибывает во Владивосток из Канадзавы, далее следует к берегам Кореи в город Сокчо.

В субботу 19 августа в 7.45 на видовой площадке Морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке молодежного центра Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Жителей и гостей города ждут незабываемые выступления в добрых русских традициях с особым Владивостокским шиком: визитная карточка города — церемониальный отряд барабанщиц, танцевальный коллектив «Ладья», вокалист Алексей Виноградов. Владивостока в 10.00 в рамках проекта «Выставка на мольбертах» Детский музейный центр Приморской государственной картинной галереи представит анонс выставки детского рисунка «Такая далекая близкая Индия», по итогам краевого конкурса детского творчества в честь 25-летия Генерального консульства Индии во Владивостоке и 70-летия дружеских отношений между нашими странами. У пришедших гостей будет возможность приятно провести время на открытой террасе «by Pandoroom». Рядом с выходом туристов с причала будет расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края, который обеспечит круизным туристам дополнительный сервис в виде выдачи карт с пешеходными маршрутами и достопримечательностями. Колорита мероприятию добавят девушки в сарафанах и народных костюмах, с которыми можно будет сфотографироваться.

«Costa NeoRomantica» отойдет от причала Морского вокзала в 16:00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города и с его новыми символами — уникальными мостами. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сгоревший грузовик мешает движению на въезде во Владивосток (фото)
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
На Украине завели дело о решении по «миллиардам» Януковича
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
В США назвали отправную точку для сотрудничества с Россией
Минтруд предложил сделать образование чиновников непрерывным
Каспаров потерпел третье поражение на турнире в США
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Как продать жилье, купленное в браке?
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь