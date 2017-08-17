Лайнер «Costa NeoRomantica» третий раз в этом году посетит Владивосток
19 августа в 7.00 по местному времени круизный лайнер «Costa NeoRomantica» в третий раз в этом году пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала.
19 августа в 7.00 по местному времени круизный лайнер «Costa NeoRomantica» в третий раз в этом году пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала.
На борту Costa NeoRomantica находится более восьмисот пассажиров из Японии, а так же около 600 членов экипажа. «Costa NeoRomantica» прибывает во Владивосток из Канадзавы, далее следует к берегам Кореи в город Сокчо.
В субботу 19 августа в 7.45 на видовой площадке Морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке молодежного центра Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Жителей и гостей города ждут незабываемые выступления в добрых русских традициях с особым Владивостокским шиком: визитная карточка города — церемониальный отряд барабанщиц, танцевальный коллектив «Ладья», вокалист Алексей Виноградов. Владивостока в 10.00 в рамках проекта «Выставка на мольбертах» Детский музейный центр Приморской государственной картинной галереи представит анонс выставки детского рисунка «Такая далекая близкая Индия», по итогам краевого конкурса детского творчества в честь 25-летия Генерального консульства Индии во Владивостоке и 70-летия дружеских отношений между нашими странами. У пришедших гостей будет возможность приятно провести время на открытой террасе «by Pandoroom». Рядом с выходом туристов с причала будет расположена стойка
«Costa NeoRomantica» отойдет от причала Морского вокзала в 16:00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены познакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города и с его новыми символами — уникальными мостами. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.
Михаил Грач.