Предприятия Хабаровского края обязали учитывать изменения погоды

В Хабаровском крае утвердили новый административный регламент для бизнесменов и юридических лиц, чьи предприятия делают выбросы вредных и загрязняющих веществ в атмосферу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Теперь такие организации, которых к слову, на территории края насчитывается порядка 710, должны не только позаботиться об уменьшении выбросов вредных веществ, но и предоставить план по снижению данных выбросов в условиях неблагоприятной погоды, к примеру, во время абсолютного штиля, густого тумана, шторма и тому подобного. Определять эти неблагоприятные погодные условия будут в Росгидрометцентре.

— Загрязнение воздуха вредными выбросами во многом зависит от метеорологических условий. Причем в отдельные периоды эти условия особенно способствуют загрязнению приземного слоя атмосферы, так что концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать, — говорит Сергей Щиканов, начальник отдела по надзору в области охраны атмосферного воздуха и водных объектов управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. — Такие ситуации можно предотвратить, за счет их прогнозирования, а следовательно уменьшения вредных выбросов в атмосферу, чтобы людям жилось более комфортно. Предприятия края должны разработать и предоставить планы, в которых прописано, каким образом планируется уменьшить вредные выбросы. Согласовывать данные планы необходимо в управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Эта услуга новая и предоставляется безвозмездно. В течение 30 календарных дней после подачи заявления план будет согласован либо отправлен на доработку. Предоставить планы желательно до конца этого года. За нарушение индивидуальным предпринимателям грозит штраф. В настоящее время штрафные санкции для юридических лиц составляют от 20 тыс рублей. Кроме того есть статья, согласно которой за предоставление неполных либо недостоверных сведений предприятие может заплатить штраф от 30 тыс рублей.