Жители Хабаровского края отметят День флага России
Жители Хабаровского края отметят День Государственного флага России. К 22 августа в регионе запланированы праздничные мероприятия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Жители Хабаровского края отметят День Государственного флага России. К 22 августа в регионе запланированы праздничные мероприятия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Митинги, торжественные собрания и церемонии развертывания флага проведут по всему региону. Кроме того, будут организованы конкурсы и выставки рисунков. Жителей края ждут познавательные программы и викторины, показательные выступления церемониальных отрядов, концерты и тематические вечера.
Активисты также предлагают всем желающим принять участие во флешмобе «Три цвета единства». В его рамках жители региона составят российский триколор из листов бумаги формата А4 или отрезов ткани на площадях, скверах городов и поселков.
Ко Дню Государственного флага приурочат и ряд спортивных мероприятий. Через
В Хабаровске главные события в честь празднования значимой даты развернутся 22 августа. Торжества проведут на Комсомольской площади и площади «Город воинской славы». Хабаровчане смогут посетить концерт, участие в котором примут барабанщики, карабинеры и творческие коллективы. Кульминацией праздничной программы станет выступление группы развертывания флага и исполнение гимна России. Мероприятие начнется в 18:00.
Кроме того, представители движения «Волонтеры Победы» собираются создать патриотический видеоролик «Что значит для меня мой флаг». Присоединиться к ним могут все желающие. В видео включат интервью людей, в дальнейшем эта работа появится в популярных социальных сетях.
Во дворце «Русь» откроется фотогалерея, в Дальневосточной государственной научной библиотеке устроят тематическую книжную выставку. Государственный архив Хабаровского края представит исторические документы в рамках акции «Российский флаг — путь через века».
В день праздника активисты раздадут хабаровчанам воздушные шары, листовки и флажки с изображением триколора. На центральных улицах города появится российская символика.