Жители Хабаровского края отметят День флага России

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Митинги, торжественные собрания и церемонии развертывания флага проведут по всему региону. Кроме того, будут организованы конкурсы и выставки рисунков. Жителей края ждут познавательные программы и викторины, показательные выступления церемониальных отрядов, концерты и тематические вечера.

Активисты также предлагают всем желающим принять участие во флешмобе «Три цвета единства». В его рамках жители региона составят российский триколор из листов бумаги формата А4 или отрезов ткани на площадях, скверах городов и поселков.

Ко Дню Государственного флага приурочат и ряд спортивных мероприятий. Через Аяно-Майский и Хабаровский районы пройдет молодежный патриотический велопробег «Под флагом России». В Амурске устроят конкурс среди водителей «Автовиртуоз — 2017».

В Хабаровске главные события в честь празднования значимой даты развернутся 22 августа. Торжества проведут на Комсомольской площади и площади «Город воинской славы». Хабаровчане смогут посетить концерт, участие в котором примут барабанщики, карабинеры и творческие коллективы. Кульминацией праздничной программы станет выступление группы развертывания флага и исполнение гимна России. Мероприятие начнется в 18:00.

Кроме того, представители движения «Волонтеры Победы» собираются создать патриотический видеоролик «Что значит для меня мой флаг». Присоединиться к ним могут все желающие. В видео включат интервью людей, в дальнейшем эта работа появится в популярных социальных сетях.

Во дворце «Русь» откроется фотогалерея, в Дальневосточной государственной научной библиотеке устроят тематическую книжную выставку. Государственный архив Хабаровского края представит исторические документы в рамках акции «Российский флаг — путь через века».