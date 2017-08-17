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04:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске откроется музей истории изучения Земли и Марса

Экспонаты музея будут разделены по трем тематическим направлениям.

В Красноярске 4 октября откроется интерактивный музей науки и техники «Миссия «Марс». Это совместный проект технопарка «Кванториум» и интерактивного музея науки «Ньютон Парк».

В сообщении пресс-службы регионального правительства говорится, что экспонаты музея будут разделены по трем тематическим направлениям. Первый блок экспозиции посвящен истории изучения планет Земля и Марс. Второй блок расскажет о перспективах покорения Марса, а также ознакомит с особенностями поведения человека в космическом пространстве. В третьем блоке представлены физические, биохимические характеристики планеты, аппараты, которые сейчас работают на Марсе для его изучения.

Отмечается, что при создании экспонатов применяется виртуальная и дополненная реальность, посетители смогут сами управлять некоторыми объектами и «совершать действия в космическом пространстве».

Открытие красноярского детского технопарка, как сообщали Sibnovosti.ru, состоялось 21 апреля 2017 года. Ежегодно в «Кванториуме» будут обучаться 1 750 школьников. В настоящее время осуществляется отбор подростков для обучения в детском технопарке, который продлится с 15 августа по 15 сентября 2017 года.

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