В Красноярске откроется музей истории изучения Земли и Марса
Экспонаты музея будут разделены по трем тематическим направлениям.
Экспонаты музея будут разделены по трем тематическим направлениям.
В Красноярске 4 октября откроется интерактивный музей науки и техники «Миссия «Марс». Это совместный проект технопарка «Кванториум» и интерактивного музея науки «Ньютон Парк».
В сообщении
Отмечается, что при создании экспонатов применяется виртуальная и дополненная реальность, посетители смогут сами управлять некоторыми объектами и «совершать действия в космическом пространстве».
Открытие красноярского детского технопарка, как сообщали Sibnovosti.ru, состоялось 21 апреля 2017 года. Ежегодно в «Кванториуме» будут обучаться 1 750 школьников. В настоящее время осуществляется отбор подростков для обучения в детском технопарке, который продлится с 15 августа по 15 сентября 2017 года.