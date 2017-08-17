Крупный китайский рынок в Уссурийске занялся «большой стиркой»

На китайском рынке в Уссурийске полным ходом идет «большая стирка», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Марка Чернослива.

После прошедших в Приморье сильных ливней пострадал крупный китайский рынок Уссурийска, что принесло предпринимателям немалые убытки. Вещи, одежда, техника, бытовая химия — уничтожены в результате потопа. Жительница Уссурийска рассказала, как сама лично видела, что на складах китайцы сушат то, что еще можно спасти. Огромное количество товара попросту выбрасывается в мусорные контейнера.

«Горы испорченного товара. Это же убытки… Сочувствую им…», — рассказывает девушка.