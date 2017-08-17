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04:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Качество воды на Шаморе вызывает сомнения у специалистов Роспотребнадзора

Отклонения зафиксированы в районе центрального пляжа и около моста.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

В восьми пробах морской воды в Приморье регистрируется несоответствие гигиеническим нормативам. Превышения норм обнаружены в популярном месте отдыха у жителей Владивостока на Шаморе. В бухте Лазурная вода не соответствует гигиеническим нормативам в районе центрального пляжа и около моста, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Роспотребнадзор по Приморью.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю с 7 по 11 августа проведен отбор 46 проб, исследованных на микробиологические показатели. В восьми пробах регистрируется несоответствие гигиеническим нормативам. Отклонения зафиксированы на Шаморе в районе центрального пляжа и около моста, в Уссурийске — Солдатское озеро пляж «Нептун», село Дубовый Ключ, зона отдыха МУЭП Природа, в Дальнегорске, село Рудная Пристань, озеро Васьково. Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы на данных территориях не обнаружены.

Все исследованные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов по паразитологическим и вирусологическим показателям.

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