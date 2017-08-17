Неизвестный установил новую капсулу взамен украденной у Мемориала Славы в Братске

Источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестный установил новую капсулу у Мемориала Славы в Братске взамен той, которую украли в конце июля. Неравнодушный местный житель собрал высыпанную землю, которая была привезена с мест сражения в Смоленской области, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на БСТ.

Напомним, памятный атрибут исчез в конце июля. Тогда пропажу обнаружили местные жители.

«Неравнодушный братчанин собрал высыпанную землю, которая была привезена с мест сражения в Смоленской области, и сделал новую капсулу. На днях ее установили на почетное место», — отметили в Совете ветеранов.