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04:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестный установил новую капсулу взамен украденной у Мемориала Славы в Братске

Он собрал землю, которая была привезена с мест сражения в Смоленской области.

Источник: IrkutskMedia.ru

Неизвестный установил новую капсулу у Мемориала Славы в Братске взамен той, которую украли в конце июля. Неравнодушный местный житель собрал высыпанную землю, которая была привезена с мест сражения в Смоленской области, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на БСТ.

Напомним, памятный атрибут исчез в конце июля. Тогда пропажу обнаружили местные жители.

«Неравнодушный братчанин собрал высыпанную землю, которая была привезена с мест сражения в Смоленской области, и сделал новую капсулу. На днях ее установили на почетное место», — отметили в Совете ветеранов.

Кому понадобился подлинник — до сих пор неизвестно. Капсула с землей из-под города Велиж, где во время Великой Отечественной шли бои, пролежала у мемориала с 2005 года.

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