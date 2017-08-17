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04:58 (мск), источник: VLADNEWS

В МФЦ Владивостока новый рекорд посещаемости

Сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ.

Новый рекорд установил многофункциональный центр «Мои документы» города Владивостока: на прошедшей неделе сюда обратились 14 150 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

А с начала открытия первого отделения МФЦ Владивостока (с 11 ноября 2014 года) обратилось более одного миллиона заявителей, оказано более 545 тысяч услуг, из них 490 732 — государственных, 36 663 региональных и 18 380 муниципальных услуг, проведено около 120 тысяч консультаций, выдано более 340 тысяч документов.

Сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ — на проспекте 100-летия Владивостока, 44, улице Давыдова, 9, улице Верхнепортовой, 76-а, Партизанском проспекте, 28-а, улице Адмирала Невельского, 13, а также два территориально обособленных структурных подразделения в поселке Трудовом, по улице Лермонтова, 36 и на о. Русском, ул. Экипажная, д. 10.

Многофункциональные центры Владивостока начинали свою деятельность с оказания 62 государственных, региональных и муниципальных услуг, сегодня уже 179 и их количество постоянно увеличивается.

Напомним, что в МФЦ Владивостока продолжает работу единая информационно-справочная служба. Получить необходимую информацию можно по единому многоканальному телефону 8 (423)230−34−84 с понедельника по субботу с 8 часов утра до 20 часов, а в воскресенье с 8 часов утра до 19 часов 30 минут. Также для обращений граждан действует адрес электронной почты городского МФЦ — info@mfcvl.ru. Помимо этого, можно провести предварительную запись на прием в МФЦ Владивостока через портал «Госуслуги».

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