Ученые выяснили, что соединения из морской травы подавляют развитие рака

«Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект… Исследование проводилось на модели кожного канцерогенеза (тип ракового заболевания) у лабораторных животных. После 15 недель эксперимента в группах, пролеченных ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов, интенсивность роста были как минимум в 1,5 раза ниже по сравнению с группой, где это вещество не применялось», — говорится в сообщении.