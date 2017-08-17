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05:07 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, что соединения из морской травы подавляют развитие рака

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг — РИА Новости. Молодые ученые Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН установили, что биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток, сообщает вуз.

Источник: AP 2017
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«Изучение фармакологической активности дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica показало его антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект… Исследование проводилось на модели кожного канцерогенеза (тип ракового заболевания) у лабораторных животных. После 15 недель эксперимента в группах, пролеченных ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов, интенсивность роста были как минимум в 1,5 раза ниже по сравнению с группой, где это вещество не применялось», — говорится в сообщении.

По словам магистранта программы «Биология» Школы естественных наук ДВФУ Надежды Зоровой, курс лечения ДСЛ приводит к стимуляции механизмов иммунологического надзора.

Полученные данные подтвердили, что ДСЛ может использоваться для дополнительной терапии рака, в том числе в качестве компонента функционального питания в составе различных напитков и пищевых продуктов, сообщают ученые.

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