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05:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Популярный композитор создаст песню о Хабаровском крае

Её первое исполнение намечено на 20 октября.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 августа, AmurMedia.

Конкурс стихов для новой песни Григория Гладкова о Хабаровском крае завершен. Всего поступило 50 стихотворений от 26 авторов. Первое исполнение песни намечено в день рождения края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре Хабаровского землячества Москвы и Московской области.

15 августа 2017 года правление Хабаровского землячества Москвы и Московской области утвердило предварительные итоги конкурса стихотворений о Хабаровском крае.

По условиям творческого соревнования, победителя (победителей) единолично определяет композитор Григорий Гладков, Заслуженный деятель искусств, лауреат премии Правительства РФ и почётный член Хабаровского землячества. Именно он вызвался положить самые лучшие стихи о родном крае на музыку. Рождённая таким образом песня и станет главной наградой для победителя.

На конкурс поступило свыше 50 стихотворений от 26 авторов. Самый младший из них ещё учится в школе, возраст самого старшего приближается к 90. По мнению Григория Гладкова, все участники поэтического турнира заслуживают похвалы. «Стихов много, и они очень интересные, — считает композитор. — Может получиться даже цикл песен о Хабаровске и Хабаровском крае».

Однако наивысшей оценки мэтра удостоились два стихотворения: «Солнце державы» Николая Марянина и «Берег счастливого детства» Василия Ушакова. Отметил Гладков также талантливые строки Владислава Орлова, Людмилы Лементович, Максима Попова, Григория Киселёва.

Кто из них станет соавтором Григория Гладкова в рождении новой песни, мы узнаем довольно скоро: ко Дню рождения Хабаровского края — 20 октября. Тогда же ожидается её первое исполнение.

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