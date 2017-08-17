Популярный композитор создаст песню о Хабаровском крае

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 августа, AmurMedia.

Конкурс стихов для новой песни Григория Гладкова о Хабаровском крае завершен. Всего поступило 50 стихотворений от 26 авторов. Первое исполнение песни намечено в день рождения края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре Хабаровского землячества Москвы и Московской области.

15 августа 2017 года правление Хабаровского землячества Москвы и Московской области утвердило предварительные итоги конкурса стихотворений о Хабаровском крае.

По условиям творческого соревнования, победителя (победителей) единолично определяет композитор Григорий Гладков, Заслуженный деятель искусств, лауреат премии Правительства РФ и почётный член Хабаровского землячества. Именно он вызвался положить самые лучшие стихи о родном крае на музыку. Рождённая таким образом песня и станет главной наградой для победителя.

На конкурс поступило свыше 50 стихотворений от 26 авторов. Самый младший из них ещё учится в школе, возраст самого старшего приближается к 90. По мнению Григория Гладкова, все участники поэтического турнира заслуживают похвалы. «Стихов много, и они очень интересные, — считает композитор. — Может получиться даже цикл песен о Хабаровске и Хабаровском крае».

Однако наивысшей оценки мэтра удостоились два стихотворения: «Солнце державы» Николая Марянина и «Берег счастливого детства» Василия Ушакова. Отметил Гладков также талантливые строки Владислава Орлова, Людмилы Лементович, Максима Попова, Григория Киселёва.