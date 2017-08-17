«Золотые» молодые. Какая она — современная молодежь Кузбасса?
Молодые всегда хотят большего.
Молодые всегда хотят большего.
Важнейшей движущей силой общества во все времена была молодёжь, «дышащая» новыми идеями и интересными проектами. Но ни для кого не секрет, что школьники уезжают учиться в вузы в другие регионы и не возвращаются. Так же, как и выпускники вузов в чужих краях ищут высокооплачиваемую работу. О том, как это изменить, рассуждает начальник департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский.
Как помогут?
Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Антон Александрович, только в этом году кузбасские школы окончили более 10 тыс. ребят. А в вузах и филиалах учатся несколько десятков тысяч студентов. Почему важно их
Антон Пятовский: Английский поэт Джордж Байрон сказал: «Юность мечтает о славе». Действительно, кто не мечтает изменить мир, совершить
Зачастую именно молодые люди в силу своих максималистических представлений о жизни и энергичности становятся заложниками определённых установок и людей и могут оказаться жертвой нечестной игры. Вопросы безопасности сегодня перешли из мира реального в мир виртуальный.
Позитивная энергия молодёжи может стать двигателем социальной и экономической сферы, бизнеса. Молодые люди могут придумать нечто совершенно новое или начать всё с чистого листа, на что может не решиться серьёзный специалист, работающий в
− Как организовать молодёжь? Что вы сейчас можете ей предложить?
− В Кузбассе любой может найти себе увлечение или дело по вкусу: студенческие отряды, творчество, наука, добровольчество, самоуправление. К примеру, волонтёров на олимпиаду в Красноярске в 2019 г. будут готовить, в том числе, и у нас. Студенческий штаб Зимней Универсиады в КемГУ уже начал сбор анкет от желающих, немного позже начнут занятия с новичками. У каждого есть шанс попасть на уникальные события мирового масштаба.
Сейчас перспективным направлением является проектная деятельность молодёжи. Этому уделяют большое внимание и на федеральном уровне. В прошлом году мы начали свою региональную акселерационную программу «Старт», в рамках которой молодёжь во всех городах области может презентовать свои интересные проекты и инициативы, и лучшие получат гранты на реализацию. Если вы точно знаете, что необходимо здесь и сейчас, надо прийти к нам. Профессионалы проектной и финансовой сферы готовы до деталей «разобрать» и обсудить ваш замысел и поработать с ним. В этом году из ста участников до финала дошли 35, и 20 из них получили финансовую поддержку для воплощения своих проектов — всего на эти цели направили более 400 тыс. руб. И это только первая «ласточка».
Где жить лучше?
− Как вы считаете, что студенческие отряды могут дать ребятам, помимо богатого опыта?
− Ребята в таких отрядах начинают понимать ценность труда и радость созидания: они имеют возможность не только зарабатывать свою, может быть, первую зарплату, проводить лето в компании
2017 г. в Кузбассе объявлен годом 70-летия Дня шахтёра. Этот праздник — не просто профессиональный, это личный праздник каждого жителя Кузбасса, каждой семьи. И мы готовимся к нему, практически как страна к Олимпиаде. Столицей областных торжеств будет Междуреченск, а в Кемерове пройдут мероприятия, посвящённые 70-летию праздника. Свою лепту в это общее дело вкладывают трудовые бригады, объединяющие более трёх тысяч молодых кузбассовцев. Наведение порядка, приведение в должный вид инфраструктуры — огромный труд стройотрядовцев и волонтёров.
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− Самое главное, что нужно дать, это уверенность в завтрашнем дне. Человек должен понимать, что ему есть, куда пойти учиться, а потом — работать. Мы многое делаем для этого.
К примеру, реализуем программу «Ты — предприниматель»: ребята, учась в вузе, могут попробовать себя в роли бизнесмена. Им помогают оформить
− Малая часть кузбасской молодёжи задерживается в регионе, а большая — уезжает туда, где «лучше». Как это можно изменить?
− Мне странно, когда об этом вообще задумываются молодые люди. Но это не проблема сегодняшнего дня: просто всегда считается, что
Задача власти при этом — обеспечить хорошие условия для самореализации. Считаю, что в Кемеровской области создана уникальная модель социальной поддержки молодёжи и реализации молодёжных инициатив, которая действует уже более 20 лет.
− Как бы вы охарактеризовали современного молодого человека? Какие у него интересы и потенциал?
− Мне кажется, самая присущая современным молодым людям черта, − это прагматичность. Если моё поколение ещё «витало в облаках», то нынешняя молодёжь чётко понимает, где она учится, и что дальше будет делать. Понятно, что такие не все. Но если говорить про среднестатистического молодого человека, то мне он кажется именно таким. К сожалению, в меньшей степени мы стали коллективистами, а больше − индивидуалистами, но зато в ребятах есть целеустремлённость и желание работать на достижение поставленной цели.
На какую помощь может рассчитывать молодёжь?
Условия получения льгот и полный их перечень можно узнать в департаменте (или местных управлениях) молодёжной политики и спорта.