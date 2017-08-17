«Золотые» молодые. Какая она — современная молодежь Кузбасса?

Важнейшей движущей силой общества во все времена была молодёжь, «дышащая» новыми идеями и интересными проектами. Но ни для кого не секрет, что школьники уезжают учиться в вузы в другие регионы и не возвращаются. Так же, как и выпускники вузов в чужих краях ищут высокооплачиваемую работу. О том, как это изменить, рассуждает начальник департамента молодёжной политики и спорта Кемеровской области Антон Пятовский.

Как помогут?

Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Антон Александрович, только в этом году кузбасские школы окончили более 10 тыс. ребят. А в вузах и филиалах учатся несколько десятков тысяч студентов. Почему важно их чем-то занять помимо учёбы?

Антон Пятовский

Антон Пятовский: Английский поэт Джордж Байрон сказал: «Юность мечтает о славе». Действительно, кто не мечтает изменить мир, совершить что-то необыкновенное и выдающееся? Но если молодёжью, готовой приносить пользу обществу, не будет заниматься власть, ей обязательно займётся кто-нибудь другой.

Зачастую именно молодые люди в силу своих максималистических представлений о жизни и энергичности становятся заложниками определённых установок и людей и могут оказаться жертвой нечестной игры. Вопросы безопасности сегодня перешли из мира реального в мир виртуальный. Интернет-безопасность, правила поведения в соцсетях, методы защиты от подозрительного контента становятся неотъемлемой частью жизни человека. «Всемирная паутина» задумывалась когда-то как помощник человеку, неисчерпаемый источник знаний о мире, средство коммуникации между людьми. А сейчас всё чаще видим, что Интернет используют как оружие, которое в преступных руках становится смертельным. Наши студенты, «кибердружинники», одними из первых в стране начали борьбу с «группами смерти», с распространением синтетических наркотиков в сети в группах «СТОПНАРКОТИК», «СТОПСПАЙС» и противоправной информацией, пропагандирующей терроризм и экстремизм. Нам важно, чтобы дети и подростки не попали в сети «сказочников», которые стараются заполнить собой любое медиапространство.

Позитивная энергия молодёжи может стать двигателем социальной и экономической сферы, бизнеса. Молодые люди могут придумать нечто совершенно новое или начать всё с чистого листа, на что может не решиться серьёзный специалист, работающий в какой-либо сфере много лет.

− Как организовать молодёжь? Что вы сейчас можете ей предложить?

− В Кузбассе любой может найти себе увлечение или дело по вкусу: студенческие отряды, творчество, наука, добровольчество, самоуправление. К примеру, волонтёров на олимпиаду в Красноярске в 2019 г. будут готовить, в том числе, и у нас. Студенческий штаб Зимней Универсиады в КемГУ уже начал сбор анкет от желающих, немного позже начнут занятия с новичками. У каждого есть шанс попасть на уникальные события мирового масштаба.

Сейчас перспективным направлением является проектная деятельность молодёжи. Этому уделяют большое внимание и на федеральном уровне. В прошлом году мы начали свою региональную акселерационную программу «Старт», в рамках которой молодёжь во всех городах области может презентовать свои интересные проекты и инициативы, и лучшие получат гранты на реализацию. Если вы точно знаете, что необходимо здесь и сейчас, надо прийти к нам. Профессионалы проектной и финансовой сферы готовы до деталей «разобрать» и обсудить ваш замысел и поработать с ним. В этом году из ста участников до финала дошли 35, и 20 из них получили финансовую поддержку для воплощения своих проектов — всего на эти цели направили более 400 тыс. руб. И это только первая «ласточка».

Где жить лучше?

− Как вы считаете, что студенческие отряды могут дать ребятам, помимо богатого опыта?

− Ребята в таких отрядах начинают понимать ценность труда и радость созидания: они имеют возможность не только зарабатывать свою, может быть, первую зарплату, проводить лето в компании друзей-единомышленников, но и приносить реальную пользу стране и региону.

2017 г. в Кузбассе объявлен годом 70-летия Дня шахтёра. Этот праздник — не просто профессиональный, это личный праздник каждого жителя Кузбасса, каждой семьи. И мы готовимся к нему, практически как страна к Олимпиаде. Столицей областных торжеств будет Междуреченск, а в Кемерове пройдут мероприятия, посвящённые 70-летию праздника. Свою лепту в это общее дело вкладывают трудовые бригады, объединяющие более трёх тысяч молодых кузбассовцев. Наведение порядка, приведение в должный вид инфраструктуры — огромный труд стройотрядовцев и волонтёров.

− По-вашему, как нужно поддерживать современную молодёжь? Чего ей не хватает? Досуга, рабочих мест, перспективы или финансов?

− Самое главное, что нужно дать, это уверенность в завтрашнем дне. Человек должен понимать, что ему есть, куда пойти учиться, а потом — работать. Мы многое делаем для этого.

К примеру, реализуем программу «Ты — предприниматель»: ребята, учась в вузе, могут попробовать себя в роли бизнесмена. Им помогают оформить бизнес-план, объясняют азы предпринимательства, подсказывают, где и какие ресурсы для воплощения своей идеи в жизнь можно привлечь. То есть, при желании сразу после окончания учебного заведения выпускник может начать своё дело. Это касается и полученных профессий. Конечно, в Кузбассе больше востребованы инженеры, «технари», но, если захотеть, можно стать специалистом в любой сфере и именно в Кемеровской области.

− Малая часть кузбасской молодёжи задерживается в регионе, а большая — уезжает туда, где «лучше». Как это можно изменить?

− Мне странно, когда об этом вообще задумываются молодые люди. Но это не проблема сегодняшнего дня: просто всегда считается, что где-то слаще. Однако ни в каком регионе и ни в какой стране мира никто не ждёт необразованного, ничего не умеющего человека. Сначала нужно стать профессионалом здесь и сейчас, а потом думать о росте и переезде. А при достижении высшей точки карьерной лестницы куда-то уезжать становится вовсе не обязательным. К примеру, многие уехавшие из Кузбасса мои товарищи возвращаются обратно: всё познаётся в сравнении.

Задача власти при этом — обеспечить хорошие условия для самореализации. Считаю, что в Кемеровской области создана уникальная модель социальной поддержки молодёжи и реализации молодёжных инициатив, которая действует уже более 20 лет.

− Как бы вы охарактеризовали современного молодого человека? Какие у него интересы и потенциал?

− Мне кажется, самая присущая современным молодым людям черта, − это прагматичность. Если моё поколение ещё «витало в облаках», то нынешняя молодёжь чётко понимает, где она учится, и что дальше будет делать. Понятно, что такие не все. Но если говорить про среднестатистического молодого человека, то мне он кажется именно таким. К сожалению, в меньшей степени мы стали коллективистами, а больше − индивидуалистами, но зато в ребятах есть целеустремлённость и желание работать на достижение поставленной цели.

На какую помощь может рассчитывать молодёжь?

Малообеспеченные студенты-«платники» очной формы обучения, получающие своё первое высшее образование, могут рассчитывать на возмещение затрат на оплату обучения в зависимости от оценок. Малообеспеченные студенческие семьи,

студенты-инвалиды

и студенты, отслужившие в местах вооружённых конфликтов, получают доплату к стипендии. А их дети — льготы в детские сады. Студентам выплачивается единовременное пособие при рождении ребёнка, а затем им положены выплаты на ребёнка от 1,5 до 7 лет. Студенты могут посещать бесплатно кемеровские и новокузнецкие больницы, отличники могут бесплатно ездить в городском транспорте (для всех действует льготный проезд по территории области). Молодым специалистам, уехавшим в село на три года в бюджетные организации, выплачиваются «подъёмные» 20−30 тыс. руб. Снимающим квартиры студентам могут компенсировать часть расходов по найму. Бюджетники могут получить льготную ссуду на жильё без процентов, без первоначального взноса, сроком на 20 лет.