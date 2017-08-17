Сухими не выйдут: зоозащитникам разрешили «снять шкуру» с хабаровских живодерок
За убийства зверей активисты требуют реальных тюремных сроков.
За убийства зверей активисты требуют реальных тюремных сроков.
Хабаровск, 17 августа, AmurMedia.
Митинг за реальный тюремный срок для хабаровских живодерок проведут зоозащитники на Комсомольской площади в краевой столице в предстоящую субботу, 19 августа. Всех желающих выразить свою гражданскую позицию общественники ждут в этот день в 12.00 часов по местному времени, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель организации «Зоозащита-ДВ» и организатор мероприятия Наталья Коваленко.
— Мы помним все те зверства, которые две несовершеннолетние живодерки совершали над беззащитными животными: отрезанные крылья голубей, забитую до смерти таксу,
Своим мнением на этот счет с корреспондентом агентства поделился независимый эксперт.
— С учетом большого резонанса в обществе, митинг действительно можно расценивать, как попытку давления на суд. Кроме того, отдельные представители отдельных организаций, в том числе и зоозащитных, не имеют никакого права требовать даже вынесения определенного наказания, поскольку согласно конституции Российской Федерации, уголовному кодексу,
Вместе с тем организаторов митинга подобные брожения в обществе не смущают: зоозащитники полны решимости.
— На самом деле наша цель вовсе не давить на судью, а показать, что общественность о страшных преступлениях живодеров не забыла. И сейчас в каждом городе совершается нечто подобное. Многие люди относятся к животным, как к игрушкам
Напомним, разбирательство нашумевшего уголовного дела о так называемых хабаровских живодерках близится к своему завершению семимильными шагами: прения и оглашение приговора состоятся уже на следующей неделе.