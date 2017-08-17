Сухими не выйдут: зоозащитникам разрешили «снять шкуру» с хабаровских живодерок

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 августа, AmurMedia.

Митинг за реальный тюремный срок для хабаровских живодерок проведут зоозащитники на Комсомольской площади в краевой столице в предстоящую субботу, 19 августа. Всех желающих выразить свою гражданскую позицию общественники ждут в этот день в 12.00 часов по местному времени, сообщила корр. ИА AmurMedia председатель организации «Зоозащита-ДВ» и организатор мероприятия Наталья Коваленко.

— Мы помним все те зверства, которые две несовершеннолетние живодерки совершали над беззащитными животными: отрезанные крылья голубей, забитую до смерти таксу, собаку-подростка Эмму, маленького утопленного щенка, которого многодетная семья отдавала в «добрые руки» и многое другое. А также мы знаем, что издевательствами над животными история не закончилась: после четвероногих мучители переключили свою агрессию на двуногих сверстников. Поэтому мы хотим реального тюремного срока для живодерок! Нам не нужны их последователи во всех городах России, а сейчас на фоне затянувшегося вынесения приговора складывается именно такая ситуация! Мы хотим обезопасить своих близких от соседства с такими асоциальными элементами. Все, кто нас поддерживает, присоединяйтесь, — высказала свою позицию известная хабаровская зоозащитница.

При этом в таком скандальном деле вполне закономерно появление и второй стороны медали: нашлись те, кто усмотрел в инициативе общественников давление на суд.

Своим мнением на этот счет с корреспондентом агентства поделился независимый эксперт.

— С учетом большого резонанса в обществе, митинг действительно можно расценивать, как попытку давления на суд. Кроме того, отдельные представители отдельных организаций, в том числе и зоозащитных, не имеют никакого права требовать даже вынесения определенного наказания, поскольку согласно конституции Российской Федерации, уголовному кодексу, уголовно-процессуальному кодексу приговоры выносятся только судами. Причем суд в соответствии с Уголовным кодексом выносит наказание прежде всего справедливое. С учетом характера общественной опасности, личности подсудимых. Кроме того, преступление совершенно впервые, а это уже само по себе является смягчающим обстоятельством, которое суд обязательно будет учитывать. Также роль играет и признание вины подсудимыми. И оценка этих всех обстоятельств — компетенция исключительно суда, — прокомментировал ситуацию хабаровский юрист Станислав Денисенко.

Вместе с тем организаторов митинга подобные брожения в обществе не смущают: зоозащитники полны решимости.

— На самом деле наша цель вовсе не давить на судью, а показать, что общественность о страшных преступлениях живодеров не забыла. И сейчас в каждом городе совершается нечто подобное. Многие люди относятся к животным, как к игрушкам каким-то! В Москве, например, недавно собаку повесили и проломили ей череп. И все эти ужасы творятся еще из-за того, что никто и никогда не был наказан. Наша цель — показать: мы ничего не забыли, мы следим за ходом дела, мы хотим реальных наказаний для людей, которые издеваются над слабыми и беззащитными, — отметила Наталья Коваленко.