Строительство трех очистных сооружений на Байкале начнется в 2017 году
В 2019 году в Баргузине планируется строительство полигона ТБО.
В 2019 году в Баргузине планируется строительство полигона ТБО.
Очистные сооружения в Баргузинском районе Бурятии, рядом с Байкалом, начнут строить в 2017 году. Об этом сообщили в среду в
«Мы рассчитываем начать строительство трех очистных сооружений уже в этом году сразу в трёх точках: в Баргузине,
По данным властей, в 2019 году в Баргузине планируется строительство полигона ТБО, для этих целей районной администрацией выделен земельный участок.
«Нам удалось вывести его из так называемой зеленой зоны. Минстрой (республики — ред.) проводит конкурс на разработку
Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщал, что на территории Бурятии действует 33 очистных сооружения, и лишь четыре из них соответствуют экологическим требованиям.
В этом году в республике также начинается реконструкция очистных сооружений города