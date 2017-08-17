Строительство трех очистных сооружений на Байкале начнется в 2017 году

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Очистные сооружения в Баргузинском районе Бурятии, рядом с Байкалом, начнут строить в 2017 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства республики.

«Мы рассчитываем начать строительство трех очистных сооружений уже в этом году сразу в трёх точках: в Баргузине, Усть-Баргузине — по 100 кубов в сутки — и на Максимихе — по 50 кубов. Цена вопроса — порядка 100 миллионов рублей. Потенциальный инвестор уже найден», — цитирует врио главы региона Алексея Цыденова пресс-служба.

По данным властей, в 2019 году в Баргузине планируется строительство полигона ТБО, для этих целей районной администрацией выделен земельный участок.

«Нам удалось вывести его из так называемой зеленой зоны. Минстрой (республики — ред.) проводит конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство полигона. После получения проектно-сметной документации и прохождения всех процедур мы подадим заявку в федеральную целевую программу по охране озера Байкал. Строительство полигона планируем начать в 2019 году», — сообщают власти.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской сообщал, что на территории Бурятии действует 33 очистных сооружения, и лишь четыре из них соответствуют экологическим требованиям.