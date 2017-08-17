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06:10 (мск), источник: Губерния онлайн

Школьники Хабаровского края будут заниматься самбо на уроках физкультуры

В образовательных учреждениях Хабаровского края с нового учебного года введут занятия по самбо. Детей будут обучать приемам самообороны на уроках физической культуры в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В настоящий момент федеральный проект включает в себя несколько ступеней: “самбо в школу” для учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, “самбо в ГТО” для людей в возрасте от 13 до 29 лет и “студенческое самбо” для учащихся организаций среднего профессионального и высшего образования», — рассказала руководитель федерального проекта «Открытый мир самбо» Елена Ломакина.

В 2016 году участниками всероссийского проекта в Хабаровске стали три учреждения — гимназия № 8, школа № 44 и Краевой центр образования. В этом году самбо начнут заниматься в 28 школах региона. Специальный обучающий курс по введению этого вида спорта в школы прошли уже более 60 педагогов и 98 учителей физкультуры из 10 районов края. Особое внимание было уделено разработке учебно-тематического плана с 1 по 11 класс. «В новом учебном году в некоторых общеобразовательных организациях края начнется апробация модуля “Самбо” в полном объеме. Остальным школам рекомендуем не терять времени и организовать работу по преподаванию базовых элементов самбо на уроках физкультуры. Наша задача — включиться в национальный проект и попробовать свои силы», — отметил замминистра образования и науки края Семен Экшенгер.

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