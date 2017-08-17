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06:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Вакцинация от гриппа будет проходить в торговых центрах Красноярска

В этом году планируется привить до 40% населения Красноярского края.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае началась вакцинация против гриппа. Минздрав региона сообщает, что в этом году планируется привить до 40% населения — это около 1,2 млн человек, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Будут использоваться вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс». Прививать население будут в сентябре и октябре.

Особое внимание будет уделено иммунизации тех людей, у которых риск заболеть высок в связи с характером работы — медики, учителя, коммунальщики, работники транспортных предприятий. Их будут прививать от гриппа прямо на работе. С началом учебного года выездные прививочные бригады начнут прививать студентов в учебных заведениях.

Вакцинация детей начнется в сентябре в детских садах и школах. Напомним, что данная процедура проводится только с согласия родителей. Они должны будут заполнить специальную форму.

Кроме того, выездные бригады медиков будут работать в крупных торговых комплексах Красноярска и прививать там всех желающих.

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