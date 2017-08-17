Долги по ЖКХ рушат планы приморцев

Более 10 исполнительных производств о взыскании различных видов задолженности, включая налоговые и жилищно-коммунальные платежи, а также страховые взносы и пени — таков урожай незадачливой женщины.

Суровые санкции заставили гражданку выплатить задолженность в размере более 185 тысяч рублей. Явившись в отдел она пояснила, что вынесенный запрет перечеркнул ее планы на трудоустройство в Корее.