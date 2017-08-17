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06:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Долги по ЖКХ рушат планы приморцев

Долги ЖКХ лишили женщину права выезда из Приморья за границу, сообщает ИА «Deita.ru».

Более 10 исполнительных производств о взыскании различных видов задолженности, включая налоговые и жилищно-коммунальные платежи, а также страховые взносы и пени — таков урожай незадачливой женщины.

Суровые санкции заставили гражданку выплатить задолженность в размере более 185 тысяч рублей. Явившись в отдел она пояснила, что вынесенный запрет перечеркнул ее планы на трудоустройство в Корее.

Вскоре задолженность была ею погашена, сообщает ФССП Приморья.

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