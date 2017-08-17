Долги по ЖКХ рушат планы приморцев
Долги ЖКХ лишили женщину права выезда из Приморья за границу, сообщает ИА «Deita.ru».
Долги ЖКХ лишили женщину права выезда из Приморья за границу, сообщает ИА «Deita.ru».
Более 10 исполнительных производств о взыскании различных видов задолженности, включая налоговые и
Суровые санкции заставили гражданку выплатить задолженность в размере более 185 тысяч рублей. Явившись в отдел она пояснила, что вынесенный запрет перечеркнул ее планы на трудоустройство в Корее.
Вскоре задолженность была ею погашена, сообщает ФССП Приморья.