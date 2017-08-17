Ковчег с мощами новомучеников встретят в Хабаровске

В одном ковчеге соединены мощи известных православному миру архиереев — патриарха Тихона, чье правление пришлось на годы октябрьской революции, и священномученика Владимира Киевского, которого солдаты расстреляли в 1918 году прямо в его покоях, священники и обычные миряне, пострадавшие за веру.

— Все они пред Богом равны, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора отец Георгий. — И это целый собор святых! Люди просят их о помощи в своих житейских делах, и они им помогают. Ковчег прибывает в город из Москвы. Как сказал отец Георгий, в столице есть специальное хранилище святых мощей, откуда они и доставляются в епархии.



До 28 августа ковчег будет пребывать в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, 29 и 30 августа — в Свято-Петропавловском женском монастыре.