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06:21 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ковчег с мощами новомучеников встретят в Хабаровске

В Спасо-Преображенском соборе он пробудет до 28 августа.

Завтра, 18 августа, в Спасо-Преображенский кафедральный собор будет принесен ковчег с мощами 54 новомучеников и исповедников русской церкви. Святыню встретят в 17.00 в верхнем храме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В одном ковчеге соединены мощи известных православному миру архиереев — патриарха Тихона, чье правление пришлось на годы октябрьской революции, и священномученика Владимира Киевского, которого солдаты расстреляли в 1918 году прямо в его покоях, священники и обычные миряне, пострадавшие за веру.

 — Все они пред Богом равны, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора отец Георгий. — И это целый собор святых! Люди просят их о помощи в своих житейских делах, и они им помогают. Ковчег прибывает в город из Москвы. Как сказал отец Георгий, в столице есть специальное хранилище святых мощей, откуда они и доставляются в епархии.

До 28 августа ковчег будет пребывать в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, 29 и 30 августа — в Свято-Петропавловском женском монастыре.

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