Трехлетняя девочка погибла при пожаре в областной столице
Девятимесячный мальчик, который находился в том же доме, доставлен в больницу.
Девятимесячный мальчик, который находился в том же доме, доставлен в больницу.
В Рудничном районе Кемерова при пожаре погибла трехлетняя девочка.
Информация о возгорании в частном доме по улице Загорская поступила в 10:01 часов 16 августа, сообщает
Как уточняет Правоохранительный портал Кузбасса, при пожаре в частном доме рухнуло перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи дома. площадь пожара составила 48 кв. м. также обгорела и рухнула обрешетка дома. При пожаре погибла 3-летняя девочка, 9-месячный мальчик доставлен в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту смерти ребенка следователи проводят доследственную проверку. По предварительной версии, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электрооборудования.