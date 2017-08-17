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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Трехлетняя девочка погибла при пожаре в областной столице

Девятимесячный мальчик, который находился в том же доме, доставлен в больницу.

В Рудничном районе Кемерова при пожаре погибла трехлетняя девочка.

Информация о возгорании в частном доме по улице Загорская поступила в 10:01 часов 16 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области. На место выехали 19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Пожар был локализован в 10:15 часов, а в 10:20 часов ликвидирован.

Как уточняет Правоохранительный портал Кузбасса, при пожаре в частном доме рухнуло перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи дома. площадь пожара составила 48 кв. м. также обгорела и рухнула обрешетка дома. При пожаре погибла 3-летняя девочка, 9-месячный мальчик доставлен в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту смерти ребенка следователи проводят доследственную проверку. По предварительной версии, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электрооборудования.

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