Трехлетняя девочка погибла при пожаре в областной столице

Информация о возгорании в частном доме по улице Загорская поступила в 10:01 часов 16 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области. На место выехали 19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Пожар был локализован в 10:15 часов, а в 10:20 часов ликвидирован.

Как уточняет Правоохранительный портал Кузбасса, при пожаре в частном доме рухнуло перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи дома. площадь пожара составила 48 кв. м. также обгорела и рухнула обрешетка дома. При пожаре погибла 3-летняя девочка, 9-месячный мальчик доставлен в больницу, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту смерти ребенка следователи проводят доследственную проверку. По предварительной версии, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация электрооборудования.