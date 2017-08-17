Солнечно и до 26 градусов тепла будет в Московском регионе
Ветер восточный,
Ветер восточный,
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Солнечная, теплая и комфортная погода ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24−26, по области будет от 21 до 26 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный,
Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье будет от 11 до 16 градусов. Ветер
Днем в пятницу, 18 августа, будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 27−29, по области — до 25−30 градусов. Ветер