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06:46 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 26 градусов тепла будет в Московском регионе

Ветер восточный, юго-восточный 2−7 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 79% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Солнечная, теплая и комфортная погода ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24−26, по области будет от 21 до 26 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный, юго-восточный 2−7 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье будет от 11 до 16 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.

Днем в пятницу, 18 августа, будет солнечно, в Москве воздух прогреется до 27−29, по области — до 25−30 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.

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