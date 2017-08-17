Солнечно и до 26 градусов тепла будет в Московском регионе

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Солнечная, теплая и комфортная погода ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в Москве составит 24−26, по области будет от 21 до 26 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер восточный, юго-восточный 2−7 м/с.

Предстоящей ночью вновь обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 14−16 градусов, в Подмосковье будет от 11 до 16 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.