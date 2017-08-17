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06:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Косуленка с инсультом спасли в Иркутской зоогалерее

Косуленка с инсультом спасли сотрудники Иркутской зоогалереи.

Как «Байкал Инфо» рассказала руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, животное нашли вблизи поселка Новогрудинино в Иркутском районе. Он был полностью обездвижен. После ветеринарного осмотра выяснилось, что найденышу отроду три месяца, явных повреждений на его теле не обнаружено, однако он был парализован — голова не держалась, ноги были бесчувственны. Предположили, что косуленка от матери отбили собаки и он, убегая от преследователей, полностью выдохся, после чего с ним случился инсульт.

Две недели сотрудники зоогалереи боролись за его жизнь: он постоянно был подключен к системам жизнеобеспечения, ему делали массаж сердца и конечностей. Со временем болезнь отступила. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Он стал самостоятельно пить, есть, а также поднимается на ноги и пытается ходить. «Пока мы не прогнозируем, останется ли он у нас в зоогалерее навсегда или мы выпустим его в естественную среду обитания. Покажет время», — прокомментировала Людмила Ивушкина.

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