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06:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Аварийный «Народный дом» во Владивостоке огородили сеткой

Рабочие готовят здание-памятник к долгожданной реставрации.

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фотографий
37
фотографий
37
фотографий

Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

Сетчатое ограждение на днях появилось вокруг здания-памятника «Народный дом Пушкина» во Владивостоке. Также на объекте замечена активность рабочих. В инспекции по охране объектов культурного наследия ИА PrimaMedia пояснили, что, вероятно, началась подготовка к долгожданной реставрации здания, состояние которого оценивается как аварийное.

«Народный дом» имени Пушкина построен в 1899—1907 годах и является объектом культурного наследия федерального значения. Капитальный ремонт в нем никогда не проводили. Состояние объекта на улице Володарского, 19, оценивается как аварийное: с потолка прямо на головы занимающихся тут студентов Дальневосточной академии искусств, которой здание передали в оперативное управление, то и дело падали куски штукатурки, а инструменты портились. В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)» в 2014 году было выделено финансирование на инженерно-техническое обследование здания и разработку проектной документации по реставрации памятника в размере 3,44 млн рублей.

В апреле этого года наконец начался поиск подрядчиков для ремонтно-реставрационных работ, на что было выделено еще 200 млн рублей из федерального бюджета. На днях вокруг здания-памятника появилось ограждение. Фотокорреспондент агентства также застал на объекте рабочих.

По словам заместителя руководителя краевой инспекции по охране ОКН Владимира Осецкого, вероятнее всего, появившееся ограждение является частью подготовки к реставрации:

— Закупку на осуществление ремонтно-реставрационных работ проводил Минкульт РФ в Москве, был выбран генеральный подрядчик. Он уже обращался в инспекцию за выдачей разрешения на подготовительные работы и получил его. Кто будет проводить реставрационные работы по факту — нам не сообщали. Сейчас, скорее всего, начались предварительно-подготовительные работы, не являющиеся частью ремонтно-раставрационных.

Ранее PrimaMedia сообщало, что по госконтракту в «Народном доме» должны восстановить наружные и внутренние декоративно-художественные покраски, штукатурную отделку, архитектурно-лепной декор, а также поправить фундамент, инженерные системы и кровлю. Финансирование предусмотрено в размере 50 млн рублей в 2017 году, 150 млн — в 2018-ом. Срок выполнения работ — до 31 августа 2018 года.

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