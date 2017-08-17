Аварийный «Народный дом» во Владивостоке огородили сеткой

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Владивосток, 17 августа, PrimaMedia.

Сетчатое ограждение на днях появилось вокруг здания-памятника «Народный дом Пушкина» во Владивостоке. Также на объекте замечена активность рабочих. В инспекции по охране объектов культурного наследия ИА PrimaMedia пояснили, что, вероятно, началась подготовка к долгожданной реставрации здания, состояние которого оценивается как аварийное.

«Народный дом» имени Пушкина построен в 1899—1907 годах и является объектом культурного наследия федерального значения. Капитальный ремонт в нем никогда не проводили. Состояние объекта на улице Володарского, 19, оценивается как аварийное: с потолка прямо на головы занимающихся тут студентов Дальневосточной академии искусств, которой здание передали в оперативное управление, то и дело падали куски штукатурки, а инструменты портились. В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)» в 2014 году было выделено финансирование на инженерно-техническое обследование здания и разработку проектной документации по реставрации памятника в размере 3,44 млн рублей.

В апреле этого года наконец начался поиск подрядчиков для ремонтно-реставрационных работ, на что было выделено еще 200 млн рублей из федерального бюджета. На днях вокруг здания-памятника появилось ограждение. Фотокорреспондент агентства также застал на объекте рабочих.

По словам заместителя руководителя краевой инспекции по охране ОКН Владимира Осецкого, вероятнее всего, появившееся ограждение является частью подготовки к реставрации:

— Закупку на осуществление ремонтно-реставрационных работ проводил Минкульт РФ в Москве, был выбран генеральный подрядчик. Он уже обращался в инспекцию за выдачей разрешения на подготовительные работы и получил его. Кто будет проводить реставрационные работы по факту — нам не сообщали. Сейчас, скорее всего, начались предварительно-подготовительные работы, не являющиеся частью ремонтно-раставрационных.