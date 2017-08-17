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07:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинцам покажут натюрморты из собрания Третьяковской галереи

Выставка «Жизнь вещей. Русский натюрморт XIX- XX вв» откроется в Музее изобразительных искусств, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Экспозиция представит 26 произведений из собрания Государственной Третьяковской галереи — работы прославленных живописцев, среди них полотна Хруцкого, Левитана, Машкова, Гончаровой, Кончаловского, Пименова, Рогинского и других.

«Некоторые из экспонатов выставки редко покидают запасники Третьяковской галереи. Выставочный проект позволит проследить развитие жанра “неподвижной натуры” в отечественном искусстве на протяжении нескольких столетий», — рассказала старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Светлана Усачёва.

Выставку известных русских мастеров дополнят 4 произведения ХХ века из фондов челябинского музея. Откроется экспозиция 9 сентября и будет работать почти месяц, до 5 октября.

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