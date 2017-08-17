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07:44 (мск), источник: AmurMedia.ru

Проблему с выгулом собак постараются решить в Хабаровском крае

В регионе разработают новые правила благоустройства поселений.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 августа, AmurMedia.

В Хабаровском крае разработают новые правила благоустройства поселений. До конца года в каждом из муниципалитетов планируется утвердить свод нормативов, согласно которым будут проводиться работы по созданию комфортной городской среды. Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, стандарты составят так, чтобы они максимально учитывали потребности жителей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Большое внимание в обновленных правилах будет уделено вопросам обустройства безбарьерной среды для инвалидов. Люди с ограниченными физическими возможностями, передвигаясь по городу, проводя время в общественных местах, не должны испытывать какие-либо неудобства. В правилах закрепят требования по оборудованию пространств обязательным набором спецсредств для этой категории граждан.

Постараются решить и давно наболевшую проблему с выгулом собак. В настоящее время жильцы, вопреки федеральному закону, продолжают выгуливать своих питомцев бесконтрольно, там, где пожелают. В новых нормативах еще раз пропишут порядок подобных действий. За нарушения будет предусмотрена дополнительная административная ответственность.

Кроме этого, в правилах будет содержаться еще целый ряд моментов, которые раньше не рассматривались при благоустройстве. В документе определят порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, принципы содержания земельных участков, прилегающих к жилым домам. Будут пункты о нормативах по организации пешеходных маршрутов и тротуаров, о формах участие граждан в благоустройстве территорий и многое другое.

«В соответствии с новыми методическими рекомендациями Минстроя России правила благоустройства должны быть у всех поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью более тысячи человек, — отметил министр ЖКХ региона Дарий Тюрин. — В качестве помощи мы предварительно предложили свой типовой проект правил, который можно взять за основу. Он размещен на официальном сайте министерства в разделе “Формирование комфортной городской среды”. Ознакомившись с документом, можно в письменном виде направить свои предложения в минЖКХ на адрес электронной почты: office@adm.khv.ru».

Перед утверждением новые правила обязательно пройдут публичные согласования с жителями. С 1 августа проекты размещены на сайтах администраций поселений. Граждан приглашают принять активное участие в обсуждениях.

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