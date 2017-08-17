Новый пограничный пункт пропуска презентовали на «Заимке» под Хабаровском
Пассажирский порт, построенный компанией «Дальрео», стал ярким примером
Пассажирский порт, построенный компанией «Дальрео», стал ярким примером
Хабаровск, 17 августа, AmurMedia.
Презентация нового речного пункта пропуска, строительство которого завершилось в Хабаровске, состоялась во вторник, 15 августа. Он станет третьим, после аэропорта и пункта на центральной набережной, местом пересечения границы в городе, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Новый пункт пропуска расположился на территории ТК «Ривьера-парк» на «Заимке» и стал ярким примером
— Пассажирский порт «Заимка» включает в себя причальные сооружения для четырех судов, гавань и речной вокзал, в котором расположен пункт пропуска. На сегодняшний день все работы по обустройству порта завершены, происходит процесс пусконаладки оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего работу государственных контрольных органов — таможенных органов, пограничного контроля, Россельхознадзора. Пункт пропуска заработает еще в нынешнюю навигацию и в скором времени примет первых туристов, — рассказал президент группы компаний «Дальрео» Максим Шипунов.
Новый пункт пропуска, способный принимать до тысячи человек в день, построен по самым современным проектам, технически качественно оснащен и готов предложить горожанам и гостям города принципиально новый уровень сервиса. Появление нового пункта пропуска обусловлено сразу несколькими причинами. Главная из них — острая необходимость в наращивании пропускной способности
— Открытия нового пункта пропуска ждут все туристические компании Хабаровского края, потому что это позволит существенно увеличить поток туристов, что, в свою очередь, благоприятно скажется на экономике региона и его инвестиционном потенциале, — заключил Максим Шипунов.