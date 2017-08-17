Новый пограничный пункт пропуска презентовали на «Заимке» под Хабаровском

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Хабаровск, 17 августа, AmurMedia.

Презентация нового речного пункта пропуска, строительство которого завершилось в Хабаровске, состоялась во вторник, 15 августа. Он станет третьим, после аэропорта и пункта на центральной набережной, местом пересечения границы в городе, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Новый пункт пропуска расположился на территории ТК «Ривьера-парк» на «Заимке» и стал ярким примером государственно-частного партнерства. Все инвестиции на себя взяла группа компаний «Дальрео».

— Пассажирский порт «Заимка» включает в себя причальные сооружения для четырех судов, гавань и речной вокзал, в котором расположен пункт пропуска. На сегодняшний день все работы по обустройству порта завершены, происходит процесс пусконаладки оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего работу государственных контрольных органов — таможенных органов, пограничного контроля, Россельхознадзора. Пункт пропуска заработает еще в нынешнюю навигацию и в скором времени примет первых туристов, — рассказал президент группы компаний «Дальрео» Максим Шипунов.

Новый пункт пропуска, способный принимать до тысячи человек в день, построен по самым современным проектам, технически качественно оснащен и готов предложить горожанам и гостям города принципиально новый уровень сервиса. Появление нового пункта пропуска обусловлено сразу несколькими причинами. Главная из них — острая необходимость в наращивании пропускной способности российско-китайской границы.