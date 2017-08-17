Дарья Антонюк не может получить миллион за победу в шоу «Голос»

Уроженка Зеленогорска Дарья Антонюк уже более полугода не может получить миллион за победу в шоу «Голос». Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсетях.

«Спонсором проекта является банк “Югра”. В итоге миллион так и завис в проблемном банке», — сообщила Антонюк в интервью одному из СМИ. Кстати, победительница шоу недавно приняла участие на фестивале «Жара» в Баку, где выступила на творческом вечере Аллы Пугачевой. Там Дарья исполнила песню певицы «Айсберг» и лично пообщалась с «примадонной».