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07:32 (мск), источник: АиФ Красноярск

Дарья Антонюк не может получить миллион за победу в шоу «Голос»

Более полугода девушка не поможет добиться выплаты.

Уроженка Зеленогорска Дарья Антонюк уже более полугода не может получить миллион за победу в шоу «Голос». Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсетях.

«Спонсором проекта является банк “Югра”. В итоге миллион так и завис в проблемном банке», — сообщила Антонюк в интервью одному из СМИ. Кстати, победительница шоу недавно приняла участие на фестивале «Жара» в Баку, где выступила на творческом вечере Аллы Пугачевой. Там Дарья исполнила песню певицы «Айсберг» и лично пообщалась с «примадонной».

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